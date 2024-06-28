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В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем
Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T07:26+0300
2024-06-28T07:26+0300
2024-06-28T07:41+0300
спецоперация на украине
сша
черное море
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется Киеву, передает МО РФ.В сообщении оборонного ведомства указывается, что возросла "интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России". В Минобороны считают, что возросшая интенсивность американских БПЛА говорит "о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима".
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сша, черное море
Спецоперация на Украине, США, Черное море
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем
МО РФ: над Черным морем возросла активность стратегических беспилотников США
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется Киеву, передает МО РФ.
В сообщении оборонного ведомства указывается, что возросла "интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России".
Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области
В Минобороны считают, что возросшая интенсивность американских БПЛА говорит "о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима".