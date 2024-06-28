Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240628/bpla-849563504.html
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем
Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T07:26+0300
2024-06-28T07:41+0300
спецоперация на украине
сша
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/82908/24/829082472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6c6b7d61111523ec2213c36d9f13153.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется Киеву, передает МО РФ.В сообщении оборонного ведомства указывается, что возросла "интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России". В Минобороны считают, что возросшая интенсивность американских БПЛА говорит "о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима".
https://1prime.ru/20240628/pozhar-849563056.html
сша
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82908/24/829082472_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c47cf12844d4f349ca3efa36a2f641b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, черное море
Спецоперация на Украине, США, Черное море
07:26 28.06.2024 (обновлено: 07:41 28.06.2024)
 
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем

МО РФ: над Черным морем возросла активность стратегических беспилотников США

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Поселок Джубга
 Поселок Джубга - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется Киеву, передает МО РФ.
В сообщении оборонного ведомства указывается, что возросла "интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России".
Пожар на территории НИИ Платан
Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области
06:41
В Минобороны считают, что возросшая интенсивность американских БПЛА говорит "о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима".
 
Спецоперация на УкраинеСШАЧерное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала