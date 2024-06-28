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В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем

В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем - 28.06.2024, ПРАЙМ

В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем

Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T07:26+0300

2024-06-28T07:26+0300

2024-06-28T07:41+0300

спецоперация на украине

сша

черное море

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Активность стратегических БПЛА США возросла над Черным морем. Американские беспилотники ведут разведку для целеуказания западному оружию, которое поставляется Киеву, передает МО РФ.В сообщении оборонного ведомства указывается, что возросла "интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России". В Минобороны считают, что возросшая интенсивность американских БПЛА говорит "о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима".

https://1prime.ru/20240628/pozhar-849563056.html

сша

черное море

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сша, черное море