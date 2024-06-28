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Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем
Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил России принять меры в связи с провокациями Соединенных Штатов в акватории Черного моря, где | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T07:35+0300
2024-06-28T07:35+0300
2024-06-28T07:37+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил России принять меры в связи с провокациями Соединенных Штатов в акватории Черного моря, где возросла активность американских стратегических БПЛА, передает российское оборонное ведомство.В сообщении МО РФ, в частности, указывается: "Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации".
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андрей белоусов, меры, сша
Спецоперация на Украине, Андрей Белоусов, меры, США
Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем
МО: Белоусов поручил принять меры в связи с провокациями США над Черным морем
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил России принять меры в связи с провокациями Соединенных Штатов в акватории Черного моря, где возросла активность американских стратегических БПЛА, передает российское оборонное ведомство.
В сообщении МО РФ, в частности, указывается: "Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации".
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым