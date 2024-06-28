https://1prime.ru/20240628/bpla-849563630.html

Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем

Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем - 28.06.2024, ПРАЙМ

Белоусов поручил принять меры в связи провокациями США над Черным морем

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил России принять меры в связи с провокациями Соединенных Штатов в акватории Черного моря, где | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T07:35+0300

2024-06-28T07:35+0300

2024-06-28T07:37+0300

спецоперация на украине

андрей белоусов

меры

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849164267_0:0:2388:1344_1920x0_80_0_0_489bf940ce1372bb0d28355722bb48af.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил России принять меры в связи с провокациями Соединенных Штатов в акватории Черного моря, где возросла активность американских стратегических БПЛА, передает российское оборонное ведомство.В сообщении МО РФ, в частности, указывается: "Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации".

https://1prime.ru/20240625/pentagon-849492123.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей белоусов, меры, сша