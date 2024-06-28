https://1prime.ru/20240628/debaty-849562284.html
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:43+0300
2024-06-28T05:43+0300
2024-06-28T06:36+0300
политика
дебаты
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что при его президентстве США потеряли международный престиж и уподобились "стране третьего мира". "Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением, - заявил бывший президент. - Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира"Это, по мнению Трампа, произошло из-за попыток Байдена использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. "Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - провозгласил экс-президент. Вместе с тем он назвал политику действующего главы Белого дома "позорной", наносящей ущерб интересам Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20240623/ssha-849418917.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дебаты, дональд трамп, джо байден
Политика, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США
Трамп: при Байдене США утратили престиж и уподобились стране третьего мира
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что при его президентстве США потеряли международный престиж и уподобились "стране третьего мира".
"Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением, - заявил бывший президент. - Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира"
Это, по мнению Трампа, произошло из-за попыток Байдена использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов.
"Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - провозгласил экс-президент.
В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО
Вместе с тем он назвал политику действующего главы Белого дома "позорной", наносящей ущерб интересам Соединенных Штатов.