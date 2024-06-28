Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240628/debaty-849562284.html
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:43+0300
2024-06-28T06:36+0300
политика
дебаты
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что при его президентстве США потеряли международный престиж и уподобились "стране третьего мира". "Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением, - заявил бывший президент. - Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира"Это, по мнению Трампа, произошло из-за попыток Байдена использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. "Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - провозгласил экс-президент. Вместе с тем он назвал политику действующего главы Белого дома "позорной", наносящей ущерб интересам Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20240623/ssha-849418917.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дебаты, дональд трамп, джо байден
Политика, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден
05:43 28.06.2024 (обновлено: 06:36 28.06.2024)
 
Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США

Трамп: при Байдене США утратили престиж и уподобились стране третьего мира

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что при его президентстве США потеряли международный престиж и уподобились "стране третьего мира".
"Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением, - заявил бывший президент. - Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира"
Это, по мнению Трампа, произошло из-за попыток Байдена использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов.
"Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - провозгласил экс-президент.
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО
23 июня, 14:21
Вместе с тем он назвал политику действующего главы Белого дома "позорной", наносящей ущерб интересам Соединенных Штатов.
 
ПолитикадебатыДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала