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Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США

Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США - 28.06.2024, ПРАЙМ

Трамп на дебатах поставил в вину Байдену утрату международного престижа США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T05:43+0300

2024-06-28T05:43+0300

2024-06-28T06:36+0300

политика

дебаты

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим президентом страны Джо Байденом поставил в вину своему оппоненту то, что при его президентстве США потеряли международный престиж и уподобились "стране третьего мира". "Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением, - заявил бывший президент. - Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира"Это, по мнению Трампа, произошло из-за попыток Байдена использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. "Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - провозгласил экс-президент. Вместе с тем он назвал политику действующего главы Белого дома "позорной", наносящей ущерб интересам Соединенных Штатов.

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дебаты, дональд трамп, джо байден