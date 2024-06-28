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Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента

Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента - 28.06.2024, ПРАЙМ

Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента

Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T05:47+0300

2024-06-28T05:47+0300

2024-06-28T05:53+0300

политика

дебаты

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал оппонента "неудачником и лузером". Действующий президент прямо заявил Трампу: "Ты неудачник и лузер". Байден регулярно оскорбляет других мировых лидеров и работников прессы. Например, ранее СМИ США сообщали, что сотрудники Белого дома жалуются на грубости, которыми сыплет президент. А в мае Байдена в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт назвал президента России Владимира Путина "жестоким тираном".

https://1prime.ru/20240623/tramp-849417401.html

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дебаты, дональд трамп, джо байден