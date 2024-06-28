https://1prime.ru/20240628/debaty-849562452.html
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента - 28.06.2024, ПРАЙМ
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента
Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:47+0300
2024-06-28T05:47+0300
2024-06-28T05:53+0300
политика
дебаты
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал оппонента "неудачником и лузером". Действующий президент прямо заявил Трампу: "Ты неудачник и лузер". Байден регулярно оскорбляет других мировых лидеров и работников прессы. Например, ранее СМИ США сообщали, что сотрудники Белого дома жалуются на грубости, которыми сыплет президент. А в мае Байдена в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт назвал президента России Владимира Путина "жестоким тираном".
https://1prime.ru/20240623/tramp-849417401.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дебаты, дональд трамп, джо байден
Политика, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента
Байден на теледебатах с Трампом назвал своего оппонента "неудачником и лузером"
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал оппонента "неудачником и лузером".
Действующий президент прямо заявил Трампу: "Ты неудачник и лузер".
Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ
Байден регулярно оскорбляет других мировых лидеров и работников прессы. Например, ранее СМИ США сообщали, что сотрудники Белого дома жалуются на грубости, которыми сыплет президент. А в мае Байдена в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт назвал президента России Владимира Путина "жестоким тираном".