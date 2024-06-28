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Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента - 28.06.2024, ПРАЙМ
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента
Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T05:47+0300
2024-06-28T05:53+0300
политика
дебаты
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал оппонента "неудачником и лузером". Действующий президент прямо заявил Трампу: "Ты неудачник и лузер". Байден регулярно оскорбляет других мировых лидеров и работников прессы. Например, ранее СМИ США сообщали, что сотрудники Белого дома жалуются на грубости, которыми сыплет президент. А в мае Байдена в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт назвал президента России Владимира Путина "жестоким тираном".
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дебаты, дональд трамп, джо байден
Политика, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден
05:47 28.06.2024 (обновлено: 05:53 28.06.2024)
 
Байден позволили себе на дебатах публичное оскорбление оппонента

Байден на теледебатах с Трампом назвал своего оппонента "неудачником и лузером"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на теледебатах с экс-президентом страны Дональдом Трампом в студии CNN в очередной раз позволил себе публичное оскорбление. Он обозвал оппонента "неудачником и лузером".
Действующий президент прямо заявил Трампу: "Ты неудачник и лузер".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ
23 июня, 11:36
Байден регулярно оскорбляет других мировых лидеров и работников прессы. Например, ранее СМИ США сообщали, что сотрудники Белого дома жалуются на грубости, которыми сыплет президент. А в мае Байдена в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт назвал президента России Владимира Путина "жестоким тираном".
 
ПолитикадебатыДональд ТрампДжо Байден
 
 
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