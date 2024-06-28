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Байден объяснил, кому будет угрожать Россия после победы на Украине - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Байден объяснил, кому будет угрожать Россия после победы на Украине
Байден объяснил, кому будет угрожать Россия после победы на Украине - 28.06.2024, ПРАЙМ
Байден объяснил, кому будет угрожать Россия после победы на Украине
В случае победы на Украине Российская Федерация будет угрожать Белоруссии, заявил президент США Джо Байден в ходе теледебатов с бывшим главой Белого дома... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T06:36+0300
2024-06-28T06:37+0300
политика
джо байден
россия
украина
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В случае победы на Украине Российская Федерация будет угрожать Белоруссии, заявил президент США Джо Байден в ходе теледебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.При этом действующий президент США вновь оскорбительно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвал его "военным преступником". "Он (Путин - прим. ред.) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину, - заявил Байден. - Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?". В отношений мнимой "угрозы" со стороны России Путин ранее заявлял, что Российская Федерация не представляет угрозы для стран НАТО, а политики Запада запугивают "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание общественности своих стран от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20240627/ssha-849548941.html
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джо байден, россия, украина
Политика, Джо Байден, РОССИЯ, УКРАИНА
06:36 28.06.2024 (обновлено: 06:37 28.06.2024)
 
Байден объяснил, кому будет угрожать Россия после победы на Украине

Байден: после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В случае победы на Украине Российская Федерация будет угрожать Белоруссии, заявил президент США Джо Байден в ходе теледебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.
При этом действующий президент США вновь оскорбительно отозвался о президенте России Владимире Путине, назвал его "военным преступником".
"Он (Путин - прим. ред.) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину, - заявил Байден. - Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?".
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Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 16:35
В отношений мнимой "угрозы" со стороны России Путин ранее заявлял, что Российская Федерация не представляет угрозы для стран НАТО, а политики Запада запугивают "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание общественности своих стран от внутренних проблем.
 
ПолитикаДжо БайденРОССИЯУКРАИНА
 
 
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