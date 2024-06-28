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Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая - 28.06.2024, ПРАЙМ
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден получает деньги от Китая, и назвал его "маньчжурским кандидатом" в ходе... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T07:05+0300
2024-06-28T07:05+0300
2024-06-28T07:06+0300
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден получает деньги от Китая, и назвал его "маньчжурским кандидатом" в ходе предвыборных теледебатов в Атланте.Экс-президент заявил: "Ему (Байдену - прим. ред.) платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая". "Маньчжурский кандидат" - термин, который распространился после двух одноименных фильмов. "Маньчжурскими кандидатами" называют законспирированных агентов влияния иностранного государства или других внешних сил.
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дебаты, дональд трамп, джо байден
Политика, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Трамп: Байдену платит Китай, он - "маньчжурским кандидат"
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден получает деньги от Китая, и назвал его "маньчжурским кандидатом" в ходе предвыборных теледебатов в Атланте.
Экс-президент заявил: "Ему (Байдену - прим. ред.) платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая".
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"Маньчжурский кандидат" - термин, который распространился после двух одноименных фильмов. "Маньчжурскими кандидатами" называют законспирированных агентов влияния иностранного государства или других внешних сил.