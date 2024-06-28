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Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая - 28.06.2024, ПРАЙМ
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден получает деньги от Китая, и назвал его "маньчжурским кандидатом" в ходе... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T07:05+0300
2024-06-28T07:06+0300
политика
дебаты
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден получает деньги от Китая, и назвал его "маньчжурским кандидатом" в ходе предвыборных теледебатов в Атланте.Экс-президент заявил: "Ему (Байдену - прим. ред.) платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая". "Маньчжурский кандидат" - термин, который распространился после двух одноименных фильмов. "Маньчжурскими кандидатами" называют законспирированных агентов влияния иностранного государства или других внешних сил.
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дебаты, дональд трамп, джо байден
Политика, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден
07:05 28.06.2024 (обновлено: 07:06 28.06.2024)
 
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая

Трамп: Байдену платит Китай, он - "маньчжурским кандидат"

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден получает деньги от Китая, и назвал его "маньчжурским кандидатом" в ходе предвыборных теледебатов в Атланте.
Экс-президент заявил: "Ему (Байдену - прим. ред.) платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая".
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 14:21
"Маньчжурский кандидат" - термин, который распространился после двух одноименных фильмов. "Маньчжурскими кандидатами" называют законспирированных агентов влияния иностранного государства или других внешних сил.
 
ПолитикадебатыДональд ТрампДжо Байден
 
 
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