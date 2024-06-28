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Байден объяснил, из-за чего может начаться третья мировая война - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Байден объяснил, из-за чего может начаться третья мировая война
Байден объяснил, из-за чего может начаться третья мировая война - 28.06.2024, ПРАЙМ
Байден объяснил, из-за чего может начаться третья мировая война
После взятия Российской Федерайцией Киева начнется третья мировая война, заявил президент США Джо Байден в ходе предвыборных теледебатов в студии CNN с... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T07:22+0300
2024-06-28T07:22+0300
политика
джо байден
украина
третья мировая война
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После взятия Российской Федерайцией Киева начнется третья мировая война, заявил президент США Джо Байден в ходе предвыборных теледебатов в студии CNN с экс-президентом страны Дональдом Трампом. Никаких оснований для этого предположения Байден не указал."Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту России Владимиру - прим. ред.) Путину взять Киев, - заявил действующий президент США. - Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война". Как заявлял президент России Владимир Путин, представители стран-членов НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" в глубине территории Российской Федерации натовскими ракетами. В марте нынешнего года российский лидер отметил, что при полномасштабном конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от начала третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован.
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джо байден, украина, третья мировая война
Политика, Джо Байден, УКРАИНА, третья мировая война
07:22 28.06.2024
 
Байден объяснил, из-за чего может начаться третья мировая война

Байден: после взятия Россией Киева начнется третья мировая война

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После взятия Российской Федерайцией Киева начнется третья мировая война, заявил президент США Джо Байден в ходе предвыборных теледебатов в студии CNN с экс-президентом страны Дональдом Трампом. Никаких оснований для этого предположения Байден не указал.
"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту России Владимиру - прим. ред.) Путину взять Киев, - заявил действующий президент США. - Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война".
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Трамп оценил названные Путиным условия для окончания конфликта на Украине
06:11
Как заявлял президент России Владимир Путин, представители стран-членов НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" в глубине территории Российской Федерации натовскими ракетами. В марте нынешнего года российский лидер отметил, что при полномасштабном конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от начала третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован.
 
ПолитикаДжо БайденУКРАИНАтретья мировая война
 
 
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