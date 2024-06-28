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CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом - 28.06.2024, ПРАЙМ
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CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом
CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом - 28.06.2024, ПРАЙМ
CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом
После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T08:17+0300
2024-06-28T08:19+0300
политика
демократическая партия сша
дебаты
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает СNN, ссылаясь на собственные источники. В эфире телеканала прозвучало заявление: "У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена". При этом CNN сообщает, что часть источников телеканала заявляет о наличии у Демократической партии "проблем", а другая часть оценивает результаты дебатов в еще более резкой форме. Как выразился один из собеседников CNN - представителей демпартии, "мы в заднице".
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демократическая партия сша, дебаты, джо байден
Политика, Демократическая партия США, дебаты, Джо Байден
08:17 28.06.2024 (обновлено: 08:19 28.06.2024)
 
CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом

CNN: демократов в США охватила паника после выступления Байдена на теледебатах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРедактор и телеведущий CNN International Джон Дефтериос
Редактор и телеведущий CNN International Джон Дефтериос - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает СNN, ссылаясь на собственные источники.
В эфире телеканала прозвучало заявление: "У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена".
При этом CNN сообщает, что часть источников телеканала заявляет о наличии у Демократической партии "проблем", а другая часть оценивает результаты дебатов в еще более резкой форме.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
07:05
Как выразился один из собеседников CNN - представителей демпартии, "мы в заднице".
 
ПолитикаДемократическая партия СШАдебатыДжо Байден
 
 
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