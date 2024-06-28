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CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом

CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом - 28.06.2024, ПРАЙМ

CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом

После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T08:17+0300

2024-06-28T08:17+0300

2024-06-28T08:19+0300

политика

демократическая партия сша

дебаты

джо байден

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает СNN, ссылаясь на собственные источники. В эфире телеканала прозвучало заявление: "У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена". При этом CNN сообщает, что часть источников телеканала заявляет о наличии у Демократической партии "проблем", а другая часть оценивает результаты дебатов в еще более резкой форме. Как выразился один из собеседников CNN - представителей демпартии, "мы в заднице".

https://1prime.ru/20240628/debaty-849563197.html

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демократическая партия сша, дебаты, джо байден