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CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом
CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом - 28.06.2024, ПРАЙМ
CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом
После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T08:17+0300
2024-06-28T08:17+0300
2024-06-28T08:19+0300
политика
демократическая партия сша
дебаты
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает СNN, ссылаясь на собственные источники. В эфире телеканала прозвучало заявление: "У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена". При этом CNN сообщает, что часть источников телеканала заявляет о наличии у Демократической партии "проблем", а другая часть оценивает результаты дебатов в еще более резкой форме. Как выразился один из собеседников CNN - представителей демпартии, "мы в заднице".
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демократическая партия сша, дебаты, джо байден
Политика, Демократическая партия США, дебаты, Джо Байден
CNN: демократы в паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом
CNN: демократов в США охватила паника после выступления Байдена на теледебатах
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом представителей Демократической партии Соединенных Штатов Охватила паника, передает СNN, ссылаясь на собственные источники.
В эфире телеканала прозвучало заявление: "У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена".
При этом CNN сообщает, что часть источников телеканала заявляет о наличии у Демократической партии "проблем", а другая часть оценивает результаты дебатов в еще более резкой форме.
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Как выразился один из собеседников CNN - представителей демпартии, "мы в заднице".