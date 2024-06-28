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"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
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"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах
Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:35+0300
2024-06-28T10:35+0300
политика
джо байден
дебаты
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение прозвучало в эфире NBC News со ссылкой на неназываемого политолога, который, как уточнил телеканал, работал над предвыборными кампаниями."Демократы только что совершили коллективное самоубийство, - цитирует NBC News эксперта. - Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим".Также политолог, чьи слова передал телеканал, отметил, что нынешний хозяин Овального кабинета своим выступлением продемонстрировал, что не способен одержать победу на ноябрьских выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб".
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джо байден, дебаты, экспертное мнение
Политика, Джо Байден, дебаты, экспертное мнение
10:35 28.06.2024
 
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах

Политолог: речь Байдена на дебатах - "коллективное самоубийство" Демпартии США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение прозвучало в эфире NBC News со ссылкой на неназываемого политолога, который, как уточнил телеканал, работал над предвыборными кампаниями.
"Демократы только что совершили коллективное самоубийство, - цитирует NBC News эксперта. - Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим".
Также политолог, чьи слова передал телеканал, отметил, что нынешний хозяин Овального кабинета своим выступлением продемонстрировал, что не способен одержать победу на ноябрьских выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб".
 
ПолитикаДжо Байдендебатыэкспертное мнение
 
 
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