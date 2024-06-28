https://1prime.ru/20240628/debaty-849567586.html
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах
Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:35+0300
2024-06-28T10:35+0300
2024-06-28T10:35+0300
политика
джо байден
дебаты
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение прозвучало в эфире NBC News со ссылкой на неназываемого политолога, который, как уточнил телеканал, работал над предвыборными кампаниями."Демократы только что совершили коллективное самоубийство, - цитирует NBC News эксперта. - Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим".Также политолог, чьи слова передал телеканал, отметил, что нынешний хозяин Овального кабинета своим выступлением продемонстрировал, что не способен одержать победу на ноябрьских выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дебаты, экспертное мнение
Политика, Джо Байден, дебаты, экспертное мнение
"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах
Политолог: речь Байдена на дебатах - "коллективное самоубийство" Демпартии США
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ.
Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение прозвучало в эфире NBC News
со ссылкой на неназываемого политолога, который, как уточнил телеканал, работал над предвыборными кампаниями.
"Демократы только что совершили коллективное самоубийство, - цитирует NBC News эксперта. - Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим".
Также политолог, чьи слова передал телеканал, отметил, что нынешний хозяин Овального кабинета своим выступлением продемонстрировал, что не способен одержать победу на ноябрьских выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб".