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"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах

"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Коллективное самоубийство". В США оценили речь Байдена на дебатах

Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:35+0300

2024-06-28T10:35+0300

2024-06-28T10:35+0300

политика

джо байден

дебаты

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демпартии США. Такое мнение прозвучало в эфире NBC News со ссылкой на неназываемого политолога, который, как уточнил телеканал, работал над предвыборными кампаниями."Демократы только что совершили коллективное самоубийство, - цитирует NBC News эксперта. - Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим".Также политолог, чьи слова передал телеканал, отметил, что нынешний хозяин Овального кабинета своим выступлением продемонстрировал, что не способен одержать победу на ноябрьских выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб".

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джо байден, дебаты, экспертное мнение