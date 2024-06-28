https://1prime.ru/20240628/debaty-849568967.html

Чаю, а лучше виски. Демократы призвали Байдена снять кандидатуру с выборов

Чаю, а лучше виски. Демократы призвали Байдена снять кандидатуру с выборов - 28.06.2024, ПРАЙМ

Чаю, а лучше виски. Демократы призвали Байдена снять кандидатуру с выборов

Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных теледебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом шокировало представителей американской... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:12+0300

2024-06-28T11:12+0300

2024-06-28T11:23+0300

политика

демократическая партия сша

джо байден

дебаты

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных теледебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом шокировало представителей американской Демократической партии. Ряд демократов прямо заявили, что испытывали ужас, слушая речь действующего президента, и выразили уверенность, что партии необходимо выдвинуть на президентские выборы нового кандидата, говорится в публикации издания Politico.Президент Джо Байден открыл дебаты хриплым голосом и бессвязными, непоследовательными ответами, в очередной раз заставив демократов нервничать из-за его возраста и реальной способности противостоять бывшему президенту Дональду Трампу.За многими мыслями президента было нелегко уследить. В какой-то момент он замялся и сказал: "Мы наконец-то победили Medicare", оговорившись о собственной политике соцобеспечения и медицинской помощи.Представители Демпартии, следившие за ходом дебатов, в самом начале почувствовали тревогу и написали об этом изданию Politico в текстовых сообщениях.Один из экс-помощников Байдена назвал дебаты "ужасом", подчеркнув, что постоянно приходится недоумевать: "Что он там сказал? С ума можно сойти".Другой демократ отметил: "Байдену, похоже, потребовалось несколько минут на разогрев. Интересно, насколько правильным было решение об отсутствии зрителей. И налейте уже бедолаге чаю. А лучше виски".При этом активист демпартии из Нью-Гэмпшира Джей Сурдуковски написал без обиняков: "Байден — все, теперь это очевидно".Реплики Байдена на дебатах подвергли самой жесткой критике в Сети и представили выступление президента доказательством, что он растерял былую хватку, говорится в публикации.А в заключение в статье приводится мнение "одного известного человека", заявившего, что "пора провести открытый съезд" (его проводят, если в первом туре делегатского голосования не удалось выбрать кандидата — прим. ред.).

https://1prime.ru/20240628/debaty-849563358.html

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демократическая партия сша, джо байден, дебаты