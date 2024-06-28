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В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник
Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа не относятся к повестке дня российского президента, но Кремль ознакомится с заявлениями американских политиков, сообщил... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:46+0300
2024-06-28T12:55+0300
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
джо байден
дебаты
выборы в сша
кремль
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа не относятся к повестке дня российского президента, но Кремль ознакомится с заявлениями американских политиков, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. У нас много вопросов, которые действительно важны. Дебаты к ним не относятся", - сказал Песков журналистам.Более того, Москва никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас, как и давать оценки дебатам, подчеркнул Песков. Дебаты транслировал канал CNN. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. При этом работал только один микрофон — говорящего. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC.
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, джо байден, дебаты, выборы в сша, кремль
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, дебаты, выборы в США, Кремль
12:46 28.06.2024 (обновлено: 12:55 28.06.2024)
 
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник

Песков: дебаты Байдена и Трампа не относятся к главным вопросам повестки Путина

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа не относятся к повестке дня российского президента, но Кремль ознакомится с заявлениями американских политиков, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. У нас много вопросов, которые действительно важны. Дебаты к ним не относятся", - сказал Песков журналистам.
Более того, Москва никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас, как и давать оценки дебатам, подчеркнул Песков.
Дебаты транслировал канал CNN. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. При этом работал только один микрофон — говорящего. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампДжо Байдендебатывыборы в СШАКремль
 
 
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