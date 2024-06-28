https://1prime.ru/20240628/debaty-849575602.html
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом
Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. Что будет, если США будут править деды, задались вопросом читатели... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:01+0300
2024-06-28T14:01+0300
2024-06-28T14:01+0300
политика
турция
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. Что будет, если США будут править деды, задались вопросом читатели турецкого издания En Son Haber."Они же, наверное, из ума уже выжили. Мировая политика – как морг, но никак не умрет ни этот Трап, ни дрожащий Байдн. Кровососы", - заявил один комментатор."Неужели в Америке нет других политиков? Почему только эти два старых лиса? Один – дряхлый старик, второй – самодовольный, высокомерный ковбой. О Боже, защити наш мир от этих двух дьяволов", - добавил другой.Читатели также выразили недовольство кандидатами и их политикой в отношении палестино-израильского конфликта.согласно информации из открытых источников, Трампу в июне исполнилось 78 лет. Байдену же 81 год, в ноябре, когда будут проходить выборы, ему исполнится 82 года.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, дональд трамп, джо байден
Политика, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом
Читатели En Son Haber раскритиковали дебаты между Трампом и Байденом
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. Что будет, если США будут править деды, задались вопросом читатели турецкого издания En Son Haber
.
"Они же, наверное, из ума уже выжили. Мировая политика – как морг, но никак не умрет ни этот Трап, ни дрожащий Байдн. Кровососы", - заявил один комментатор.
"Неужели в Америке нет других политиков? Почему только эти два старых лиса? Один – дряхлый старик, второй – самодовольный, высокомерный ковбой. О Боже, защити наш мир от этих двух дьяволов", - добавил другой.
Читатели также выразили недовольство кандидатами и их политикой в отношении палестино-израильского конфликта.
согласно информации из открытых источников, Трампу в июне исполнилось 78 лет. Байдену же 81 год, в ноябре, когда будут проходить выборы, ему исполнится 82 года.
Маск назвал победителя дебатов. И это не Трамп или Байден