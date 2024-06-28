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"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом - 28.06.2024, ПРАЙМ
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"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом
Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. Что будет, если США будут править деды, задались вопросом читатели... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:01+0300
2024-06-28T14:01+0300
политика
турция
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. Что будет, если США будут править деды, задались вопросом читатели турецкого издания En Son Haber."Они же, наверное, из ума уже выжили. Мировая политика – как морг, но никак не умрет ни этот Трап, ни дрожащий Байдн. Кровососы", - заявил один комментатор."Неужели в Америке нет других политиков? Почему только эти два старых лиса? Один – дряхлый старик, второй – самодовольный, высокомерный ковбой. О Боже, защити наш мир от этих двух дьяволов", - добавил другой.Читатели также выразили недовольство кандидатами и их политикой в отношении палестино-израильского конфликта.согласно информации из открытых источников, Трампу в июне исполнилось 78 лет. Байдену же 81 год, в ноябре, когда будут проходить выборы, ему исполнится 82 года.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, дональд трамп, джо байден
Политика, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден
14:01 28.06.2024
 
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом

Читатели En Son Haber раскритиковали дебаты между Трампом и Байденом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанк" Каким будет исход выборов в США?
 Каким будет исход выборов в США? - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. Что будет, если США будут править деды, задались вопросом читатели турецкого издания En Son Haber.
"Они же, наверное, из ума уже выжили. Мировая политика – как морг, но никак не умрет ни этот Трап, ни дрожащий Байдн. Кровососы", - заявил один комментатор.
"Неужели в Америке нет других политиков? Почему только эти два старых лиса? Один – дряхлый старик, второй – самодовольный, высокомерный ковбой. О Боже, защити наш мир от этих двух дьяволов", - добавил другой.
Читатели также выразили недовольство кандидатами и их политикой в отношении палестино-израильского конфликта.
согласно информации из открытых источников, Трампу в июне исполнилось 78 лет. Байдену же 81 год, в ноябре, когда будут проходить выборы, ему исполнится 82 года.
Полный текст читайте на ИноСМИ
% Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Маск назвал победителя дебатов. И это не Трамп или Байден
09:37
 
ПолитикаТУРЦИЯДональд ТрампДжо Байден
 
 
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