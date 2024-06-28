Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Донецке открылось полноформатное отделение Сбербанка - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/donetsk-849574094.html
В Донецке открылось полноформатное отделение Сбербанка
В Донецке открылось полноформатное отделение Сбербанка - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Донецке открылось полноформатное отделение Сбербанка
Первое полноформатное отделение Сбербанка начало работу в столице Донецкой Народной Республики, его клиенты - как розничные, так и корпоративные - смогут... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:10+0300
2024-06-28T13:10+0300
сбербанк
донецк
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_5df5171ca8217c81806f7078b0f82fd2.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - ПРАЙМ. Первое полноформатное отделение Сбербанка начало работу в столице Донецкой Народной Республики, его клиенты - как розничные, так и корпоративные - смогут получать практически любые банковские продукты и услуги, заявил на церемонии открытия зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Сегодня для всей команды "Сбера" праздник - мы открываем свой первый полноформатный новый офис в Донецке. Сегодня же будут открыты несколько офисов еще в ЛНР, но первым мы открываем офис здесь, в Донецке. Важно, что здесь есть все продукты для наших розничных и корпоративных клиентов. Сегодня жители Донбасса в таких офисах смогут получать практически любые продукты", - сказал Кузнецов.Он добавил, что в текущий момент еще 8 офисов находятся в режиме проведения в сжатые сроки строительно-монтажных работ и будут открыты в ближайшее время. Всего в ДНР до конца года планируют открыть не менее 20 отделений Сбербанка.На церемонии открытия также присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что запуск полноформатной работы банка положительно повлияет на здоровую конкуренцию в республике и развитие экономики."Когда своими достижениями, прорывами, возможно и технологическими, мы видим, что банки конкурируют, когда сейчас для нашего предпринимательского сообщества будет представлен целый спектр услуг и возможностей развивать свой бизнес, это повлияет на развитие наших предприятий, позволит развивать экономику и в конце-концов наполнять бюджет, что для нас критически важно. Несмотря на то, что еще пока что не закончена специальная военная операция, это позволяет уже сейчас выстраивать и менять структуру экономики", - отметил Пушилин.В Сбербанке также отметили, что в ближайшее время будут открыты и центры компетенций для обучения сотрудников в ДНР, в открытом же отделении сейчас задействовано 16 сотрудников, четверо из которых дончане.Ранее в "Сбере" сообщали, что в новых регионах уже работает 42 точки присутствия банка, среди которых 13 мобильных офисов, а в ближайшее время откроются полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будут доступны все продукты, услуги и операции.
https://1prime.ru/20240625/sberbank-849488443.html
https://1prime.ru/20240621/gref-849368277.html
донецк
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_b882166dad75b677b214df478da2d072.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, донецк, донбасс
Сбербанк, Донецк, ДОНБАСС
13:10 28.06.2024
 
В Донецке открылось полноформатное отделение Сбербанка

В Донецке открылось полноформатное отделение Сбербанка

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 28 июн - ПРАЙМ. Первое полноформатное отделение Сбербанка начало работу в столице Донецкой Народной Республики, его клиенты - как розничные, так и корпоративные - смогут получать практически любые банковские продукты и услуги, заявил на церемонии открытия зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сегодня для всей команды "Сбера" праздник - мы открываем свой первый полноформатный новый офис в Донецке. Сегодня же будут открыты несколько офисов еще в ЛНР, но первым мы открываем офис здесь, в Донецке. Важно, что здесь есть все продукты для наших розничных и корпоративных клиентов. Сегодня жители Донбасса в таких офисах смогут получать практически любые продукты", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что в текущий момент еще 8 офисов находятся в режиме проведения в сжатые сроки строительно-монтажных работ и будут открыты в ближайшее время. Всего в ДНР до конца года планируют открыть не менее 20 отделений Сбербанка.
На церемонии открытия также присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что запуск полноформатной работы банка положительно повлияет на здоровую конкуренцию в республике и развитие экономики.
В Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области
25 июня, 19:26
"Когда своими достижениями, прорывами, возможно и технологическими, мы видим, что банки конкурируют, когда сейчас для нашего предпринимательского сообщества будет представлен целый спектр услуг и возможностей развивать свой бизнес, это повлияет на развитие наших предприятий, позволит развивать экономику и в конце-концов наполнять бюджет, что для нас критически важно. Несмотря на то, что еще пока что не закончена специальная военная операция, это позволяет уже сейчас выстраивать и менять структуру экономики", - отметил Пушилин.
В Сбербанке также отметили, что в ближайшее время будут открыты и центры компетенций для обучения сотрудников в ДНР, в открытом же отделении сейчас задействовано 16 сотрудников, четверо из которых дончане.
Ранее в "Сбере" сообщали, что в новых регионах уже работает 42 точки присутствия банка, среди которых 13 мобильных офисов, а в ближайшее время откроются полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будут доступны все продукты, услуги и операции.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Греф оценил влияние санкций на зарубежное присутствие Сбербанка
21 июня, 09:06
 
СбербанкДонецкДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала