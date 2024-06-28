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В Россию привезли новый японский кроссовер Honda по цене от пяти миллионов
В Россию привезли новый японский кроссовер Honda по цене от пяти миллионов - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый японский кроссовер Honda по цене от пяти миллионов
Несколько российских дилеров привезли на продажу новый японский кроссовер Honda CR-V. Согласно классифайдам, стоимость автомобиля начинается от 5,1 миллиона... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:32+0300
2024-06-28T16:32+0300
2024-06-28T16:32+0300
авто
японские автомобили
кроссовер
honda
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Несколько российских дилеров привезли на продажу новый японский кроссовер Honda CR-V. Согласно классифайдам, стоимость автомобиля начинается от 5,1 миллиона рублей, пишет портал Autonews.По минимальной цене автомобиль доступен в комплектации Respect Dazzle, он оснащен бензиновым двигателем объемом полтора литра и мощностью 193 лошадиные силы. За комплектации подороже — Premium и Prestige придется отдать 5,9 миллиона и 6,5 миллиона соответственно. CR-V продавался в России официально до декабря 2020-го. Тогда японская компания Honda объявила о прекращении поставок автомобилей.
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авто, японские автомобили, кроссовер, honda
Авто, японские автомобили, кроссовер, Honda
В Россию привезли новый японский кроссовер Honda по цене от пяти миллионов
Autonews: в Россию привезли новый японский кроссовер Honda CR-V по цене ₽5,1 млн