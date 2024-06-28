https://1prime.ru/20240628/kurs-849583418.html
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей - 28.06.2024, ПРАЙМ
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей
Прошедшая торговая неделя была довольно спокойной. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закрепившись на уровне выше 3150, а валютный индекс РТС по состоянию на... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:09+0300
2024-06-28T17:09+0300
2024-06-28T17:09+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была довольно спокойной. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закрепившись на уровне выше 3150, а валютный индекс РТС по состоянию на 16:30 МСК вырос на 4,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 2,7%, торгуясь в пятницу у отметки 84,4.В течение недели прошли годовые собрания акционеров по ряду компаний нефтегазового сектора, акционеры утвердили предложения соответствующих советов директоров, что оказало поддержку рынку. Котировки нефти Brent поднимались к $87 в пятницу, что формирует благоприятный внешний фон для российских акций на фоне вероятного смягчения политики ФРС в ближайшие три месяца. Последние данные по расходам на личное потребление в США, возможно, являются свежим признаком того, что инфляция в США будет "охлаждаться".Со следующей недели начнется серия отсечек крупных дивидендных компаний. Основная волна произойдет после 8 июля, поэтому рост индекса МосБиржи может замедлиться или остановиться на время, до того момента, как инвесторы смогу начать процесс реинвестирования дивидендов, что традиционно служит одним из важных факторов поддержки дальнейшего роста.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
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Александр Власенко
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рубль, доллар, индекс мосбиржи, индекс ртс, brent, экспортные цены на нефть
рубль, доллар, индекс Мосбиржи, индекс РТС, BRENT, экспортные цены на нефть
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей
Эксперт Власенко: расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 2,7%
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была довольно спокойной. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закрепившись на уровне выше 3150, а валютный индекс РТС по состоянию на 16:30 МСК вырос на 4,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 2,7%, торгуясь в пятницу у отметки 84,4.
В течение недели прошли годовые собрания акционеров по ряду компаний нефтегазового сектора, акционеры утвердили предложения соответствующих советов директоров, что оказало поддержку рынку. Котировки нефти Brent поднимались к $87 в пятницу, что формирует благоприятный внешний фон для российских акций на фоне вероятного смягчения политики ФРС в ближайшие три месяца. Последние данные по расходам на личное потребление в США, возможно, являются свежим признаком того, что инфляция в США будет "охлаждаться".
Со следующей недели начнется серия отсечек крупных дивидендных компаний. Основная волна произойдет после 8 июля, поэтому рост индекса МосБиржи может замедлиться или остановиться на время, до того момента, как инвесторы смогу начать процесс реинвестирования дивидендов, что традиционно служит одним из важных факторов поддержки дальнейшего роста.