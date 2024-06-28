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Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей - 28.06.2024, ПРАЙМ
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей
Прошедшая торговая неделя была довольно спокойной. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закрепившись на уровне выше 3150, а валютный индекс РТС по состоянию на... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:09+0300
2024-06-28T17:09+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была довольно спокойной. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закрепившись на уровне выше 3150, а валютный индекс РТС по состоянию на 16:30 МСК вырос на 4,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 2,7%, торгуясь в пятницу у отметки 84,4.В течение недели прошли годовые собрания акционеров по ряду компаний нефтегазового сектора, акционеры утвердили предложения соответствующих советов директоров, что оказало поддержку рынку. Котировки нефти Brent поднимались к $87 в пятницу, что формирует благоприятный внешний фон для российских акций на фоне вероятного смягчения политики ФРС в ближайшие три месяца. Последние данные по расходам на личное потребление в США, возможно, являются свежим признаком того, что инфляция в США будет "охлаждаться".Со следующей недели начнется серия отсечек крупных дивидендных компаний. Основная волна произойдет после 8 июля, поэтому рост индекса МосБиржи может замедлиться или остановиться на время, до того момента, как инвесторы смогу начать процесс реинвестирования дивидендов, что традиционно служит одним из важных факторов поддержки дальнейшего роста.
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Александр Власенко
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рубль, доллар, индекс мосбиржи, индекс ртс, brent, экспортные цены на нефть
рубль, доллар, индекс Мосбиржи, индекс РТС, BRENT, экспортные цены на нефть
17:09 28.06.2024
 
Рубль укрепляется. Но рынок ждет важных новостей

Эксперт Власенко: расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 2,7%

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была довольно спокойной. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закрепившись на уровне выше 3150, а валютный индекс РТС по состоянию на 16:30 МСК вырос на 4,9%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 2,7%, торгуясь в пятницу у отметки 84,4.
В течение недели прошли годовые собрания акционеров по ряду компаний нефтегазового сектора, акционеры утвердили предложения соответствующих советов директоров, что оказало поддержку рынку. Котировки нефти Brent поднимались к $87 в пятницу, что формирует благоприятный внешний фон для российских акций на фоне вероятного смягчения политики ФРС в ближайшие три месяца. Последние данные по расходам на личное потребление в США, возможно, являются свежим признаком того, что инфляция в США будет "охлаждаться".
Со следующей недели начнется серия отсечек крупных дивидендных компаний. Основная волна произойдет после 8 июля, поэтому рост индекса МосБиржи может замедлиться или остановиться на время, до того момента, как инвесторы смогу начать процесс реинвестирования дивидендов, что традиционно служит одним из важных факторов поддержки дальнейшего роста.
 
рубльдоллариндекс Мосбиржииндекс РТСBRENTэкспортные цены на нефть
 
 
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