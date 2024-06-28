https://1prime.ru/20240628/kurs-849584526.html
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:36+0300
2024-06-28T17:36+0300
2024-06-28T17:48+0300
курсы валют
доллар
евро
юань
usd/rub - курс доллара к рублю
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748 рубля, евро - на 1,431 рубля, до 92,4184 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240624/valyuta-849447403.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, доллар, евро, юань
Курсы валют, доллар, евро, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня
ЦБ: официальный курс доллара с 29 июня — 85,75 рубля, евро — 92,42 рубля
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748 рубля, евро - на 1,431 рубля, до 92,4184 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты экспортерами