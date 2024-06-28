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ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня - 28.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:36+0300
2024-06-28T17:48+0300
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748 рубля, евро - на 1,431 рубля, до 92,4184 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, евро, юань
Курсы валют, доллар, евро, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:36 28.06.2024 (обновлено: 17:48 28.06.2024)
 
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро с 29 июня

ЦБ: официальный курс доллара с 29 июня — 85,75 рубля, евро — 92,42 рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748 рубля, евро - на 1,431 рубля, до 92,4184 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Эксперты спрогнозировали объемы продаж валюты экспортерами
24 июня, 16:22
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютдолларевроюань
 
 
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