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Эксперты ожидают снижения курса рубля к основным валютам в июле - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперты ожидают снижения курса рубля к основным валютам в июле
Эксперты ожидают снижения курса рубля к основным валютам в июле - 28.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты ожидают снижения курса рубля к основным валютам в июле
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле роста российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T20:56+0300
2024-06-28T20:56+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле роста российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет в следующем месяце на 1,2%, до 3192 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом вырастет в пределах 0,5 доллара, до 85,6 доллара за баррель, а курс евро на форексе – сохранится около 1,072 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за июль вырастет на 35 копеек, до 12,08 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 2,45 рубля, до 88,2 рубля, евро - на 1,64 рубля, до 94,06 рубля, ожидают эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Мировые фондовые индексы провели июнь в рамках растущего тренда. Фондовые индексы США раз за разом обновляли исторические максимумы преимущественно благодаря компаниям из технологического сегмента. Поток экономической статистики указывал на небольшое замедление инфляции и инфляционных ожиданий, тогда как данные по деловой и потребительской активностям в целом не указывали на спад", - сказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Он отметил, что рынок фьючерсов закладывает возможность для двух снижений ставки в текущем году и в июле фокус инвесторов будет направлен на два момента – сезон отчетностей и начало предвыборной гонки в США. Первый – покажет, насколько компании и банки адаптировались к среде повышенных процентных ставок, в то время как второй – определит перспективу тех или иных секторов в зависимости от лидирующего кандидата. По словам Евстифеева, победа кандидата от демократов традиционно позитивна для высокотехнологичных отраслей, республиканцев – для базовых отраслей экономики. "Июль на мировом рынке может пройти сравнительно спокойнее по сравнению с прошлыми месяцами. У многих инвесторов сейчас начался сезон отпусков, а регуляторы мира в июле вряд ли удивят рынок своими решениями по ДКП – и ЕЦБ, и ФРС сейчас взяли паузу, чтобы оценить выходящую статистику. В этих условиях в отсутствие значимых геополитических потрясений фондовые индексы США за месяц могут умеренно подрасти, а доллар незначительно ослабиться", - заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Валерий Вайсберг из ИК "Регион" также указывает на то, что ожидаемое повышение ключевой ставки и крепкий рубль не позволят российским акциям вернуться к росту и в то же время, в условиях сохраняющихся высоких темпов роста экономики, нет оснований ожидать глубокой просадки рынка. Он также добавляет, что замедление инфляции в США наряду с более ястребиными высказываниями представителей ФРС будет сдерживать рост цен на золото, однако сохраняющийся спрос со стороны центральных банков продолжит подталкивать котировки вверх. РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ Фаза стремительного укрепления рубля, вызванного не фундаментальными факторами, а переформатированием курсообразования, близка к своему завершению, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Навес предложения юаней, несмотря на сохраняющиеся трудности с проведением платежей за границу, в июле заметно снизится, добавляет он "Способствовать этому будет как смягчение норм валютного регулирования (удлинены сроки репатриации валютной выручки, уменьшен норматив обязательной продажи валюты с 80% до 60%), так и решение Банка России сократить во втором полугодии 2024 года балансирующие операции по продаже юаней с 11,8 миллиарда рублей до 8,4 миллиарда в день. Действия властей способны, по нашему убеждению, предотвратить дальнейшее, не вполне обоснованное укрепление рубля и вернуть юань в диапазон 12-13 рублей, который выглядит справедливым в текущих экономических условиях", - говорит Локтюхов. Рубль будет тяготеть к умеренному ослаблению, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "С июля продажи юаней в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ заметно сократятся, и поддержка рубля со стороны ЦБ снизится. При этом ослабившийся после санкций спрос на валюту может постепенно восстанавливаться, в том числе и в связи с мерами по обеспечению импорта. На этом фоне курс по итогам июля может достичь отметки 12 рублей за юань", - добавляет он. В июле валютный рынок будет ориентироваться на несколько факторов, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Во-первых, на объемы покупок валюты Минфином и зеркалирования операций Минфина со стороны Банка России. Во-вторых, на динамику мировых цен на нефть, которые, скорее всего, останутся в июле в растущем тренде. В-третьих, на решения центральных банков по процентным ставкам, особенно на решение ЦБ РФ 26 июля и решение ФРС США 31 июля", - добавляет она ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Индекс Мосбиржи, несмотря на близость пика дивидендного сезона (в первой половине июля пройдут дивидендные "отсечки" у большинства "фишек"), по итогам июня умеренно снизился, показав понижательную динамику второй месяц подряд", - говорит Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка". Эксперт считает, что сползанию рынка акций, в дополнение к разочарованию по дивидендам "Газпрома", способствовали сформированные ожидания по повышению ключевой ставки Банком России на заседании 26 июля, снижающие привлекательность дивидендного профиля рынка, а также введение санкций против Мосбиржи и переформатирование курсообразования на валютном рынке, вызвавшее всплеск волатильности на всех финансовых рынках в середине месяца и приведшее к укреплению рубля. Он также полагает, что учитывая перспективы повышения ставок, завершение дивидендного сезона и традиционное для середины лета затишье, в июле индекс Мосбиржи может продолжить волатильную консолидацию с новыми попытками отката к концу месяца под отметку 3000 пунктов. Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" подмечает, что предстоящий месяц на рынке РФ может быть более насыщенным. В начале июля на динамику долгового рынка влияние окажет анонс параметров заимствований Минфина на новый квартал, а в конце месяца – итоги заседания Банка России. "В текущих условиях наиболее вероятным сценарием видится повышение ключевой ставки до 18% годовых, но такой исход во многом уже заложен в цены облигаций. Если же ЦБ РФ 26 июля также даст рынку направленный жесткий сигнал о перспективах и дальнейшего ужесточения ДКП, доходности на долговом рынке могут дополнительно вырасти. Перспективы дальнейшего повышения ставок не располагают к существенному росту рынка акций, и в июле индекс Мосбиржи может так и не преодолеть отметку в 3200 пунктов", - считает эксперт. Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций" отмечает, что по их оценкам в июле подъем рынка может продолжиться и называет ориентир в индексе к 3300 пунктам., что уже будет техническим тестом верхней границы многомесячного боковика. "С учетом всех негативных вводных считаем, что худшее с рынком уже произошло и многое в ценах. Поэтому повышаем годовой таргет индекса Мосбиржи до 3800 пунктов., что от текущих еще более 20% вверх", - говорит он.
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курсы валют, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, рубль
20:56 28.06.2024
 
Эксперты ожидают снижения курса рубля к основным валютам в июле

Опрос экспертов от РИА Новости: курс рубля снизится в июле к юаню, доллару, евро

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле роста российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет в следующем месяце на 1,2%, до 3192 пунктов.
Цена на нефть марки Brent при этом вырастет в пределах 0,5 доллара, до 85,6 доллара за баррель, а курс евро на форексе – сохранится около 1,072 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за июль вырастет на 35 копеек, до 12,08 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 2,45 рубля, до 88,2 рубля, евро - на 1,64 рубля, до 94,06 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые фондовые индексы провели июнь в рамках растущего тренда. Фондовые индексы США раз за разом обновляли исторические максимумы преимущественно благодаря компаниям из технологического сегмента. Поток экономической статистики указывал на небольшое замедление инфляции и инфляционных ожиданий, тогда как данные по деловой и потребительской активностям в целом не указывали на спад", - сказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
Он отметил, что рынок фьючерсов закладывает возможность для двух снижений ставки в текущем году и в июле фокус инвесторов будет направлен на два момента – сезон отчетностей и начало предвыборной гонки в США. Первый – покажет, насколько компании и банки адаптировались к среде повышенных процентных ставок, в то время как второй – определит перспективу тех или иных секторов в зависимости от лидирующего кандидата.
По словам Евстифеева, победа кандидата от демократов традиционно позитивна для высокотехнологичных отраслей, республиканцев – для базовых отраслей экономики.
"Июль на мировом рынке может пройти сравнительно спокойнее по сравнению с прошлыми месяцами. У многих инвесторов сейчас начался сезон отпусков, а регуляторы мира в июле вряд ли удивят рынок своими решениями по ДКП – и ЕЦБ, и ФРС сейчас взяли паузу, чтобы оценить выходящую статистику. В этих условиях в отсутствие значимых геополитических потрясений фондовые индексы США за месяц могут умеренно подрасти, а доллар незначительно ослабиться", - заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Валерий Вайсберг из ИК "Регион" также указывает на то, что ожидаемое повышение ключевой ставки и крепкий рубль не позволят российским акциям вернуться к росту и в то же время, в условиях сохраняющихся высоких темпов роста экономики, нет оснований ожидать глубокой просадки рынка.
Он также добавляет, что замедление инфляции в США наряду с более ястребиными высказываниями представителей ФРС будет сдерживать рост цен на золото, однако сохраняющийся спрос со стороны центральных банков продолжит подталкивать котировки вверх.

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Фаза стремительного укрепления рубля, вызванного не фундаментальными факторами, а переформатированием курсообразования, близка к своему завершению, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Навес предложения юаней, несмотря на сохраняющиеся трудности с проведением платежей за границу, в июле заметно снизится, добавляет он
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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"Способствовать этому будет как смягчение норм валютного регулирования (удлинены сроки репатриации валютной выручки, уменьшен норматив обязательной продажи валюты с 80% до 60%), так и решение Банка России сократить во втором полугодии 2024 года балансирующие операции по продаже юаней с 11,8 миллиарда рублей до 8,4 миллиарда в день. Действия властей способны, по нашему убеждению, предотвратить дальнейшее, не вполне обоснованное укрепление рубля и вернуть юань в диапазон 12-13 рублей, который выглядит справедливым в текущих экономических условиях", - говорит Локтюхов.
Рубль будет тяготеть к умеренному ослаблению, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"С июля продажи юаней в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ заметно сократятся, и поддержка рубля со стороны ЦБ снизится. При этом ослабившийся после санкций спрос на валюту может постепенно восстанавливаться, в том числе и в связи с мерами по обеспечению импорта. На этом фоне курс по итогам июля может достичь отметки 12 рублей за юань", - добавляет он.
В июле валютный рынок будет ориентироваться на несколько факторов, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Во-первых, на объемы покупок валюты Минфином и зеркалирования операций Минфина со стороны Банка России. Во-вторых, на динамику мировых цен на нефть, которые, скорее всего, останутся в июле в растущем тренде. В-третьих, на решения центральных банков по процентным ставкам, особенно на решение ЦБ РФ 26 июля и решение ФРС США 31 июля", - добавляет она

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Индекс Мосбиржи, несмотря на близость пика дивидендного сезона (в первой половине июля пройдут дивидендные "отсечки" у большинства "фишек"), по итогам июня умеренно снизился, показав понижательную динамику второй месяц подряд", - говорит Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка".
Эксперт считает, что сползанию рынка акций, в дополнение к разочарованию по дивидендам "Газпрома", способствовали сформированные ожидания по повышению ключевой ставки Банком России на заседании 26 июля, снижающие привлекательность дивидендного профиля рынка, а также введение санкций против Мосбиржи и переформатирование курсообразования на валютном рынке, вызвавшее всплеск волатильности на всех финансовых рынках в середине месяца и приведшее к укреплению рубля.
Он также полагает, что учитывая перспективы повышения ставок, завершение дивидендного сезона и традиционное для середины лета затишье, в июле индекс Мосбиржи может продолжить волатильную консолидацию с новыми попытками отката к концу месяца под отметку 3000 пунктов.
Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" подмечает, что предстоящий месяц на рынке РФ может быть более насыщенным. В начале июля на динамику долгового рынка влияние окажет анонс параметров заимствований Минфина на новый квартал, а в конце месяца – итоги заседания Банка России.
"В текущих условиях наиболее вероятным сценарием видится повышение ключевой ставки до 18% годовых, но такой исход во многом уже заложен в цены облигаций. Если же ЦБ РФ 26 июля также даст рынку направленный жесткий сигнал о перспективах и дальнейшего ужесточения ДКП, доходности на долговом рынке могут дополнительно вырасти. Перспективы дальнейшего повышения ставок не располагают к существенному росту рынка акций, и в июле индекс Мосбиржи может так и не преодолеть отметку в 3200 пунктов", - считает эксперт.
Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций" отмечает, что по их оценкам в июле подъем рынка может продолжиться и называет ориентир в индексе к 3300 пунктам., что уже будет техническим тестом верхней границы многомесячного боковика. "С учетом всех негативных вводных считаем, что худшее с рынком уже произошло и многое в ценах. Поэтому повышаем годовой таргет индекса Мосбиржи до 3800 пунктов., что от текущих еще более 20% вверх", - говорит он.
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