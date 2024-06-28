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Говорящие куклы: Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Говорящие куклы: Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
Говорящие куклы: Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена - 28.06.2024, ПРАЙМ
Говорящие куклы: Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
Действующего президента США Джо Байдена заменят как кандидата от Демократической партии, прошедшие дебаты стали подготовкой. Такое мнение выразил американский... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:31+0300
2024-06-28T09:31+0300
политика
илон маск
джо байден
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Действующего президента США Джо Байдена заменят как кандидата от Демократической партии, прошедшие дебаты стали подготовкой. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск. В ночь на 28 июня в США прошли предвыборные дебаты между Байденом и экс-главой белого дома Дональдом Трампом. Сами выборы назначены на 5 ноября этого года.Один из пользователей соцсети Маска Х прокомментировал дебаты, отметив, что комментаторы телеканала CNN, на котором они проходили "вонзают Байдену нож в спину". "Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене", - ответил на пост американский бизнесмен.
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илон маск, джо байден, дональд трамп, выборы в сша
Политика, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США
09:31 28.06.2024
 
Говорящие куклы: Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена

Маск заявил, что дебаты в США являются подготовкой к замене Байдена

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Действующего президента США Джо Байдена заменят как кандидата от Демократической партии, прошедшие дебаты стали подготовкой. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск.
В ночь на 28 июня в США прошли предвыборные дебаты между Байденом и экс-главой белого дома Дональдом Трампом. Сами выборы назначены на 5 ноября этого года.
Один из пользователей соцсети Маска Х прокомментировал дебаты, отметив, что комментаторы телеканала CNN, на котором они проходили "вонзают Байдену нож в спину".
"Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене", - ответил на пост американский бизнесмен.
 
ПолитикаИлон МаскДжо БайденДональд Трампвыборы в США
 
 
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