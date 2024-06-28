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Маск назвал победителя дебатов. И это не Трамп или Байден
Маск назвал победителя дебатов. И это не Трамп или Байден - 28.06.2024, ПРАЙМ
Маск назвал победителя дебатов. И это не Трамп или Байден
Победителями теледебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом стали интернет-мемы, написал америкаснкий бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети Х. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:37+0300
2024-06-28T09:37+0300
2024-06-28T09:37+0300
политика
джо байден
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Победителями теледебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом стали интернет-мемы, написал америкаснкий бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети Х. "Сегодня была явная победа… для мемов", - сказано в его публикации.Предвыборные дебаты на телеканале CNN прошли в ночь с 27 на 28 июня. После выступлений кандидатов в американские лидеры в соцсетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания. Большая часть из них касалась Байдена и его когнитивных способностей.
https://1prime.ru/20240628/debaty-849562916.html
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джо байден, дональд трамп, илон маск
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск назвал победителя дебатов. И это не Трамп или Байден
Маск назвал победителем дебатов Трампа и Байдена интернет-мемы
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Победителями теледебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом стали интернет-мемы, написал америкаснкий бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети Х.
"Сегодня была явная победа… для мемов", - сказано в его публикации.
Предвыборные дебаты на телеканале CNN прошли в ночь с 27 на 28 июня. После выступлений кандидатов в американские лидеры в соцсетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания. Большая часть из них касалась Байдена и его когнитивных способностей.
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