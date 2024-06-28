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МВД объявило в розыск мужа Блиновской

МВД объявило в розыск мужа Блиновской - 28.06.2024, ПРАЙМ

МВД объявило в розыск мужа Блиновской

Алексея Блиновского, мужа "королевы марафонов" Елены, объявили в розыск, следует избазы МВД России. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:49+0300

2024-06-28T11:49+0300

2024-06-28T11:49+0300

розыск

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Алексея Блиновского, мужа "королевы марафонов" Елены, объявили в розыск, следует избазы МВД России. "Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.Ведомтсво не уточнило, по какой статье он разыскивается.Адвокат Юлия Новикова добавила, что следствие уведомило защиту об объявлении Алексея в розыск.В середине апреля агентству РИА новости сообщали, что Блиновский участвует в СВО под позывным "Брикс". Как пояснял его сослуживец Эльман Пашаев, подразделение, в котором они служат, занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом осведомленный источник говорил, что Блиновский не появляется на месте службы.Ранее 28 июня Пашаев рассказал РИА Новости, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение. Он участвует в боях под Красногоровкой, пояснил собеседник.

https://1prime.ru/20240617/blinovskaya-849246619.html

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розыск