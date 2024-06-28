https://1prime.ru/20240628/plan-849584633.html

Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны"

Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны" - 28.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны"

Киев готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта с Москвой и рассчитывает на одобрение своей инициативы со стороны многих государств, заявил Владимир... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:37+0300

2024-06-28T17:37+0300

2024-06-28T17:51+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Киев готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта с Москвой и рассчитывает на одобрение своей инициативы со стороны многих государств, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает "Укринформ"."Это дипломатический путь. Но, как я уже сказал, не все зависит от нас", — отметил Зеленский. При этом он подчеркнул, что на Украине растет производство беспилотников, средств РЭБ и артиллерии.Зеленский ранее утверждал, что мирный план разрабатывается для второго "саммита мира". Первый состоялся в Швейцарии в середине июня. Место и время проведения второго неизвестны. В середине июня Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов для начала переговоров. Киев также должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО.

https://1prime.ru/20240625/putin-849463315.html

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владимир зеленский, украина, россия, сво, владимир путин