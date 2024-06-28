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Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны" - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны"
Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны" - 28.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны"
Киев готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта с Москвой и рассчитывает на одобрение своей инициативы со стороны многих государств, заявил Владимир... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:37+0300
2024-06-28T17:51+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
россия
сво
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Киев готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта с Москвой и рассчитывает на одобрение своей инициативы со стороны многих государств, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает "Укринформ"."Это дипломатический путь. Но, как я уже сказал, не все зависит от нас", — отметил Зеленский. При этом он подчеркнул, что на Украине растет производство беспилотников, средств РЭБ и артиллерии.Зеленский ранее утверждал, что мирный план разрабатывается для второго "саммита мира". Первый состоялся в Швейцарии в середине июня. Место и время проведения второго неизвестны. В середине июня Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов для начала переговоров. Киев также должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО.
https://1prime.ru/20240625/putin-849463315.html
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владимир зеленский, украина, россия, сво, владимир путин
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Владимир Путин
17:37 28.06.2024 (обновлено: 17:51 28.06.2024)
 
Зеленский объявил о подготовке до конца года "плана прекращения войны"

Зеленский: Киев готовит всеобъемлющий план прекращения конфликта до конца года

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Киев готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта с Москвой и рассчитывает на одобрение своей инициативы со стороны многих государств, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает "Укринформ".
"Это дипломатический путь. Но, как я уже сказал, не все зависит от нас", — отметил Зеленский. При этом он подчеркнул, что на Украине растет производство беспилотников, средств РЭБ и артиллерии.
Зеленский ранее утверждал, что мирный план разрабатывается для второго "саммита мира". Первый состоялся в Швейцарии в середине июня. Место и время проведения второго неизвестны.
В середине июня Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов для начала переговоров. Киев также должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАРОССИЯСВОВладимир Путин
 
 
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