https://1prime.ru/20240628/polsha-849568842.html

Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны

Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны - 28.06.2024, ПРАЙМ

Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны

Польша не направит на Украину своих военных, даже в рамках учебных миссий. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:07+0300

2024-06-28T11:07+0300

2024-06-28T11:10+0300

спецоперация на украине

польша

украина

военная помощь украине

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ВАРШАВА, 28 июн - ПРАЙМ. Польша не направит на Украину своих военных, даже в рамках учебных миссий. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Он рассказал в эфире польского радио, что некоторые страны хотят направить в зону СВО для обучения украинских военных."Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал министр.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что в ближайшее время планирует завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.

https://1prime.ru/20240628/gazprom-849568701.html

польша

украина

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польша, украина, военная помощь украине