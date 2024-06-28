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Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны
Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны - 28.06.2024, ПРАЙМ
Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны
Польша не направит на Украину своих военных, даже в рамках учебных миссий. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:07+0300
2024-06-28T11:10+0300
спецоперация на украине
польша
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военная помощь украине
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ВАРШАВА, 28 июн - ПРАЙМ. Польша не направит на Украину своих военных, даже в рамках учебных миссий. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Он рассказал в эфире польского радио, что некоторые страны хотят направить в зону СВО для обучения украинских военных."Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал министр.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что в ближайшее время планирует завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
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польша, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, военная помощь Украине
11:07 28.06.2024 (обновлено: 11:10 28.06.2024)
 
Польша не отправит военных на Украину, заявил глава МО страны

Косиняк-Камыш: Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 28 июн - ПРАЙМ. Польша не направит на Украину своих военных, даже в рамках учебных миссий. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Он рассказал в эфире польского радио, что некоторые страны хотят направить в зону СВО для обучения украинских военных.
"Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что в ближайшее время планирует завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
Заправочные станции Польши - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
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Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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