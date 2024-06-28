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"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине
"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине
Потеря украинскими войсками своих позиций, а также массовая гибель среди них личного состава свидетельствуют о том, что конфликт в скором времени закончится... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:02+0300
2024-06-28T22:02+0300
2024-06-28T22:02+0300
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Потеря украинскими войсками своих позиций, а также массовая гибель среди них личного состава свидетельствуют о том, что конфликт в скором времени закончится. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, от украинской армии мало что осталось на полях сражений, только на прошлой неделе ВСУ потеряли 13 тысяч человек. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления", — пояснил Макгрегор.Он выразил уверенность, что боеспособность украинских войск продолжит серьезно снижаться. По его мнению, конфликт затягивается лишь по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран НАТО.Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружения.
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всу, потери, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери, УКРАИНА
"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине
Макгрегор считает, что конфликт на Украине скоро завершится из-за краха ВСУ
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ.
Потеря украинскими войсками своих позиций, а также массовая гибель среди них личного состава свидетельствуют о том, что конфликт в скором времени закончится. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
По его словам, от украинской армии мало что осталось на полях сражений, только на прошлой неделе ВСУ потеряли 13 тысяч человек.
"Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления", — пояснил Макгрегор.
Он выразил уверенность, что боеспособность украинских войск продолжит серьезно снижаться.
По его мнению, конфликт затягивается лишь по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран НАТО.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружения.
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ