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"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине
"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине
Потеря украинскими войсками своих позиций, а также массовая гибель среди них личного состава свидетельствуют о том, что конфликт в скором времени закончится... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:02+0300
2024-06-28T22:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Потеря украинскими войсками своих позиций, а также массовая гибель среди них личного состава свидетельствуют о том, что конфликт в скором времени закончится. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, от украинской армии мало что осталось на полях сражений, только на прошлой неделе ВСУ потеряли 13 тысяч человек. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления", — пояснил Макгрегор.Он выразил уверенность, что боеспособность украинских войск продолжит серьезно снижаться. По его мнению, конфликт затягивается лишь по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран НАТО.Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружения.
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всу, потери, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери, УКРАИНА
22:02 28.06.2024
 
"Так и происходит". В США увидели признаки завершения конфликта на Украине

Макгрегор считает, что конфликт на Украине скоро завершится из-за краха ВСУ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Потеря украинскими войсками своих позиций, а также массовая гибель среди них личного состава свидетельствуют о том, что конфликт в скором времени закончится. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, от украинской армии мало что осталось на полях сражений, только на прошлой неделе ВСУ потеряли 13 тысяч человек.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления", — пояснил Макгрегор.
Он выразил уверенность, что боеспособность украинских войск продолжит серьезно снижаться.
По его мнению, конфликт затягивается лишь по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран НАТО.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружения.
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Спецоперация на УкраинеВСУпотериУКРАИНА
 
 
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