https://1prime.ru/20240628/redomitsilyatsiya-849586465.html

В ГД одобрили продление упрощенной редомициляции в "русских офшорах"

В ГД одобрили продление упрощенной редомициляции в "русских офшорах" - 28.06.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили продление упрощенной редомициляции в "русских офшорах"

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, который продлевает до конца 2025 года | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T18:26+0300

2024-06-28T18:26+0300

2024-06-28T18:26+0300

экономика

россия

госдума

редомициляция

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, который продлевает до конца 2025 года срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР) России. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля. Первоначальная редакция вносила в закон об акционерных обществах изменения в целях совершенствования регулирования корпоративных отношений и повышения эффективности корпоративных процедур. В частности, она разрешала акционерам непубличных АО передавать решение ряда вопросов правлению или дирекции, если это не противоречит уставу общества. Комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся продления до 31 декабря 2025 года включительно срока упрощенной процедуры редомициляции в САР, расположенных на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Действующая сейчас процедура позволяет до 1 июля 2024 года включительно для регистрации международной компании в САР не представлять некоторые документы, когда это невозможно, с указанием причин. Но поскольку сложности с получением за рубежом необходимых для "переезда" в САР документов остаются, такую упрощенную процедуру решено продлить еще на полтора года. Поправками также устанавливается возможность для регистрации в САР иностранных компаний, созданных не позднее 1 марта 2024 года (сейчас – не позднее 1 марта 2022 года). Это позволит "переехать" в такие районы компаниям, созданным не только до, но и после 1 марта 2022 года. Кроме того, минимальная стоимость активов, вносимых в международный личный фонд, снижается в десять раз - до 500 миллионов рублей. Также предусматривается, что особенности выплаты дивидендов по акциям международной компании, зарегистрированной в САР, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного регистратора, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, устанавливаются нормативными актами Банка России.

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россия, госдума, редомициляция