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На аварийном участке пути в Коми полностью восстановили движение поездов

На аварийном участке пути в Коми полностью восстановили движение поездов - 28.06.2024, ПРАЙМ

На аварийном участке пути в Коми полностью восстановили движение поездов

Полностью восстановлено движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, все задержанные поезда вводятся в график, сообщается в... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T07:48+0300

2024-06-28T07:48+0300

2024-06-28T07:48+0300

происшествия

ржд

коми

железнодорожное движение

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Полностью восстановлено движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, все задержанные поезда вводятся в график, сообщается в Telegram-канале РЖД. "В 3.42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда. Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровнен спецтехникой. Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график", - говорится в сообщении. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.

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ржд, коми, железнодорожное движение