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США необязательно быть врагами с Китаем, Россией и КНДР, считает Трамп
США необязательно быть врагами с Китаем, Россией и КНДР, считает Трамп - 28.06.2024, ПРАЙМ
США необязательно быть врагами с Китаем, Россией и КНДР, считает Трамп
Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент", заявил в ходе выступления на митинге своих... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T23:45+0300
2024-06-28T23:45+0300
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент", заявил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Вирджиния бывший американский лидер Дональд Трамп."У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не будут вашими врагами, и вы будете отлично ладить", — сказал он. Трамп выразил уверенность, что при его администрации Вашингтон пользовался уважением других стран и "не имел никаких проблем". Он также выразил мнение, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны. Экс-президент также оценил прошедшие накануне теледебатам со своим преемником и действующим главой государства Джо Байденом. По его словам, проблема последнего состоит не в солидном возрасте, а его "чудовищной некомпетентности". По словам Трампа, многие считают, что после выступления вчера вечером Джо Байден выйдет из гонки. "Однако, в действительности, я так не думаю, потому что его рейтинги лучше, чем у кого-либо другого среди демократов", — заключил Трамп.
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дональд трамп, джо байден, сша, выборы в сша
Политика, Дональд Трамп, Джо Байден, США, выборы в США
США необязательно быть врагами с Китаем, Россией и КНДР, считает Трамп
Трамп: Китай, РФ и КНДР не будут врагами Вашингтона при разумном президенте США
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент", заявил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Вирджиния бывший американский лидер Дональд Трамп.
"У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не будут вашими врагами, и вы будете отлично ладить", — сказал он.
Трамп выразил уверенность, что при его администрации Вашингтон пользовался уважением других стран и "не имел никаких проблем". Он также выразил мнение, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.
Экс-президент также оценил прошедшие накануне теледебатам со своим преемником и действующим главой государства Джо Байденом. По его словам, проблема последнего состоит не в солидном возрасте, а его "чудовищной некомпетентности".
По словам Трампа, многие считают, что после выступления вчера вечером Джо Байден выйдет из гонки.
"Однако, в действительности, я так не думаю, потому что его рейтинги лучше, чем у кого-либо другого среди демократов", — заключил Трамп.
"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена