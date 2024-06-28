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Одна из крупнейших экономик мира заменит "валютного царя" на фоне обвала - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Одна из крупнейших экономик мира заменит "валютного царя" на фоне обвала
Одна из крупнейших экономик мира заменит "валютного царя" на фоне обвала - 28.06.2024, ПРАЙМ
Одна из крупнейших экономик мира заменит "валютного царя" на фоне обвала
В конце июля в Японии появится новый "валютный царь" — заместитель министра финансов Ацуши Мимура. Национальная валюта в стране торгуется вблизи самого низкого... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:26+0300
2024-06-28T11:26+0300
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. В конце июля в Японии появится новый "валютный царь" — заместитель министра финансов Ацуши Мимура. Национальная валюта в стране торгуется вблизи самого низкого уровня за почти четыре десятилетия, пишет Bloomberg.Мимура станет "лицом официальных усилий по управлению иеной" в ситуации ее продолжающегося обвала. В конце мая месячные траты властей Японии на спасение курса дешевеющей нацвалюты оценили почти в десять триллионов иен, или 62 миллиарда долларов. Двадцать восьмого июня курс иены к доллару вновь обновил антирекорд за последние 37,5 лет. Нацвалюта обвалилась ниже отметки в 161 иену за доллар.По итогам 2023 года номинальный валовой внутренний продукт Японии в пересчете на доллары снизился до 4,21 триллиона. По этому показателю страна уступила место третьей экономики мира ФРГ.
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япония, иена, доллар сша / японская иена - курс в реальном времени, доллар
ЯПОНИЯ, иена, Доллар США / Японская иена - курс в реальном времени, доллар
11:26 28.06.2024
 
Одна из крупнейших экономик мира заменит "валютного царя" на фоне обвала

Bloomberg: на фоне падения иены в Японии поменяют "валютного царя"

© fotolia.com / jorisvoТокио
Токио - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. В конце июля в Японии появится новый "валютный царь" — заместитель министра финансов Ацуши Мимура. Национальная валюта в стране торгуется вблизи самого низкого уровня за почти четыре десятилетия, пишет Bloomberg.
Мимура станет "лицом официальных усилий по управлению иеной" в ситуации ее продолжающегося обвала. В конце мая месячные траты властей Японии на спасение курса дешевеющей нацвалюты оценили почти в десять триллионов иен, или 62 миллиарда долларов.
Двадцать восьмого июня курс иены к доллару вновь обновил антирекорд за последние 37,5 лет. Нацвалюта обвалилась ниже отметки в 161 иену за доллар.
По итогам 2023 года номинальный валовой внутренний продукт Японии в пересчете на доллары снизился до 4,21 триллиона. По этому показателю страна уступила место третьей экономики мира ФРГ.
Иена - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Курс иены к доллару вновь обновил антирекорд за последние 37,5 лет
06:22
 
ЯПОНИЯиенаДоллар США / Японская иена - курс в реальном временидоллар
 
 
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