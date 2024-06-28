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Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов - 28.06.2024, ПРАЙМ
Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:20+0300
2024-06-28T18:38+0300
банк россии
потребительский кредит
кредиты
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам... Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК, за исключением наименее рискованных кредитов",- сказано в материалах.Отмечается, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.Также указывается, что в настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале-марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.
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потребительский кредит, кредиты
Банк России, потребительский кредит, КРЕДИТЫ
18:20 28.06.2024 (обновлено: 18:38 28.06.2024)
 
Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

ЦБ с 1 сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам... Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК, за исключением наименее рискованных кредитов",- сказано в материалах.
Отмечается, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.
Также указывается, что в настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале-марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).
В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.
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