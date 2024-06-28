https://1prime.ru/20240628/tsb-849587478.html

ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов

ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов - 28.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов

Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:09+0300

2024-06-28T19:09+0300

2024-06-28T19:09+0300

банк россии

потребительский кредит

банки

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. "С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок. При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.

https://1prime.ru/20240628/tsb-849586128.html

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потребительский кредит, банки