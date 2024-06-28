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ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов
ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов
Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:09+0300
2024-06-28T19:09+0300
2024-06-28T19:09+0300
банк россии
потребительский кредит
банки
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. "С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок. При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
https://1prime.ru/20240628/tsb-849586128.html
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потребительский кредит, банки
Банк России, потребительский кредит, Банки
ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов
ЦБ вернет ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов с 1 июля
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок.
При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
Банк России дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов