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ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов - 28.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов
ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов
Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:09+0300
2024-06-28T19:09+0300
банк россии
потребительский кредит
банки
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. "С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок. При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
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потребительский кредит, банки
Банк России, потребительский кредит, Банки
19:09 28.06.2024
 
ЦБ решил вернуть ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов

ЦБ вернет ограничение для банков по полной стоимости потребкредитов с 1 июля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок.
При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
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18:20
 
Банк Россиипотребительский кредитБанки
 
 
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