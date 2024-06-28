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Раскрыто, как закон об автотуризме повлияет на фермеров - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как закон об автотуризме повлияет на фермеров
Раскрыто, как закон об автотуризме повлияет на фермеров - 28.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как закон об автотуризме повлияет на фермеров
Новый закон об агротуризме позволит российским фермерам не только принимать дневные экскурсии, но и предлагать полноценные туры с проживанием, что поможет... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:59+0300
2024-06-28T09:59+0300
туризм
авто
рст
фермеры
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Новый закон об агротуризме позволит российским фермерам не только принимать дневные экскурсии, но и предлагать полноценные туры с проживанием, что поможет развить агротуризм в стране, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). С 3 июля вступает в силу закон, который разрешает фермерам размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. "Это позволит полноценно развиваться агротуризму, так как сельхозпроизводители смогут предлагать гостям полноценные туры с проживанием, а не только однодневные экскурсии. Спрос на такие услуги растет, не только среди российских, но и у иностранных туристов", - сообщили в РСТ. Член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, координатор проекта "Винные дороги России" Елена Порман отметила при этом, что законом устанавливаются виды объектов, размещаемых на земле фермера и предназначенных для реализации его продукции. "Тем самым подчеркивается, что увеличение оборота сельхозпродукции – это важный целевой показатель развития сельского хозяйства в целом и сельского туризма в частности. Соответственно, чем больше становится оборот фермерской продукции, тем больше ресурсов появляется у фермера для развития туризма, и наоборот", - сказала Порман, слова которой приводятся в сообщении. Директор экодеревни "Бабин Двор" в Московской области Дмитрий Бабин подчеркнул, что спрос на отдых в сельской местности растет и едет много семей с детьми. "В последнее время к нам активно едут иностранцы. Принимали туристов из Омана, Китая, Индии, им хочется узнать, как устроена сельская жизнь в России. Планы на лето большие, спрос хороший", - процитировали в союзе Бабина. Он также подчеркнул, что на туристическую деятельность у фермеров должно приходиться не более 30% всего оборота хозяйства. "Закон написан именно для сельхозтоваропроизводителей, это основная наша работа. Поэтому нельзя просто купить землю на сельских территориях, построить гостевые домики и начать принимать туристов. Речь идет, в первую очередь, о развитии самих территорий и сельхозпроизводства", – уточнил Бабин.
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туризм, авто, рст, фермеры
Туризм, Авто, РСТ, фермеры
09:59 28.06.2024
 
Раскрыто, как закон об автотуризме повлияет на фермеров

РСТ: закон позволит фермерам РФ принимать не только дневные экскурсии, но и туры с жильем

© РИА Новости . Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Ольга Смольская
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Новый закон об агротуризме позволит российским фермерам не только принимать дневные экскурсии, но и предлагать полноценные туры с проживанием, что поможет развить агротуризм в стране, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
С 3 июля вступает в силу закон, который разрешает фермерам размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. "Это позволит полноценно развиваться агротуризму, так как сельхозпроизводители смогут предлагать гостям полноценные туры с проживанием, а не только однодневные экскурсии. Спрос на такие услуги растет, не только среди российских, но и у иностранных туристов", - сообщили в РСТ.
Член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, координатор проекта "Винные дороги России" Елена Порман отметила при этом, что законом устанавливаются виды объектов, размещаемых на земле фермера и предназначенных для реализации его продукции.
"Тем самым подчеркивается, что увеличение оборота сельхозпродукции – это важный целевой показатель развития сельского хозяйства в целом и сельского туризма в частности. Соответственно, чем больше становится оборот фермерской продукции, тем больше ресурсов появляется у фермера для развития туризма, и наоборот", - сказала Порман, слова которой приводятся в сообщении.
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Директор экодеревни "Бабин Двор" в Московской области Дмитрий Бабин подчеркнул, что спрос на отдых в сельской местности растет и едет много семей с детьми. "В последнее время к нам активно едут иностранцы. Принимали туристов из Омана, Китая, Индии, им хочется узнать, как устроена сельская жизнь в России. Планы на лето большие, спрос хороший", - процитировали в союзе Бабина.
Он также подчеркнул, что на туристическую деятельность у фермеров должно приходиться не более 30% всего оборота хозяйства. "Закон написан именно для сельхозтоваропроизводителей, это основная наша работа. Поэтому нельзя просто купить землю на сельских территориях, построить гостевые домики и начать принимать туристов. Речь идет, в первую очередь, о развитии самих территорий и сельхозпроизводства", – уточнил Бабин.
 
ТуризмАвтоРСТфермеры
 
 
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