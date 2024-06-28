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Пара доллар/иена пробила уровень 161 в преддверии данных США по инфляции

Пара доллар/иена пробила уровень 161 в преддверии данных США по инфляции - 28.06.2024, ПРАЙМ

Пара доллар/иена пробила уровень 161 в преддверии данных США по инфляции

Доллар США нацелился на рост по итогам второго квартала подряд и подскочил до почти 40-летнего максимума против японской иены. Трейдеры осторожно проверяли... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:45+0300

2024-06-28T11:45+0300

2024-06-28T11:45+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Доллар США нацелился на рост по итогам второго квартала подряд и подскочил до почти 40-летнего максимума против японской иены. Трейдеры осторожно проверяли готовность Токио к интервенции, ожидая выхода ключевых данных США по инфляции.Доллар вырос после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.Пара доллар/иена достигла 161,27, максимума с 1986 года, а пара евро/доллар снизилась на 0,1%, до 1,0693. Австралийский и новозеландский доллары просели примерно на 0,2% каждый, до 0,6631 и 0,6068 против доллара США соответственно."Байден выступил весьма бледно", - сказал Джейсон Вонг, рыночный стратег-аналитик BNZ.Это увеличило вероятность победы Трампа на президентских выборах и введения новых пошлин на импорт, добавил он. Трейдеры покупали доллар, но их активность была довольно умеренной.Индекс доллара в среду достиг 8-недельного максимума 106,13, а с начала 2-го квартала повысился на 1,5%.Он нацелен на рост по итогам второго квартала подряд, чему способствовал пересмотр ожиданий относительно темпов и сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в последние шесть месяцев. Предпочитаемый центральным банком индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) будет представлен позднее в пятницу. Если в мае годовой рост индекса замедлился до 2,6%, как ожидают экономисты, то это может создать условия для снижения ключевой ставки ФРС позднее в этом году.Пара британский фунт/доллар в пятницу торговалась почти без изменений, по 1,2633. Она может завершить квартал на флэтовой линии, так как рынки ждут всеобщих выборов в Великобритании на следующей неделе. Трейдеров интересует способность Лейбористской партии, которая должна одержать победу, согласно прогнозам, оживить стагнирующую экономику страны.Наиболее крупные потери в текущем квартале понесла иена, упавшая на 6% против доллара с конца марта и более чем на 12% с начала 2024 года.Ранее в пятницу иена опустилась до рекордного минимума против евро, 172,38. Базовая инфляция в Токио ускорилась в июне, но это не смогло обеспечить поддержку национальной валюте.Более низкие процентные ставки в Японии являются аргументом в пользу продажи иены с целью покупок более высокодоходных валют, несмотря на рост доходности японских активов. Власти Японии вновь предупредили о возможной интервенции на валютном рынке.Заместителем министра финансов Японии в пятницу стал Ацуси Мимура, сместивший на этом посту Масато Канду. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что власти "сильно обеспокоены" последствиями "стремительного и однобокого" падения иены."После прорыва уровня 160 без последующей интервенции рынки размышляют, что произойдет дальше, - отметил стратег-аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим – Когда они проявят себя, если не проявились на 160".

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рынки, валютный рынок, доллар сша