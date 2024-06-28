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Юань немного вырос против доллара США - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань немного вырос против доллара США
Юань немного вырос против доллара США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Юань немного вырос против доллара США
Китайский юань в пятницу немного вырос против доллара США, но остался в районе 7-месячных минимумов. Судя по всему, первые дебаты кандидатов в президенты США не | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:49+0300
2024-06-28T11:49+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу немного вырос против доллара США, но остался в районе 7-месячных минимумов. Судя по всему, первые дебаты кандидатов в президенты США не смогли задать рынкам значимого импульса.Получив поддержку со стороны более высокого срединного курса, континентальный юань в 03.12 по Гринвичу торговался с повышением на 0,01%, по 7,2678 за доллар.По словам аналитиков, первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена почти не повлияли на китайские рынки, так как они уделили не так много внимания пошлинам на китайские товары и другим мерам.Валери Беренштейн, аналитики Citi, полагает, что доллар может постепенно расти против оффшорного юаня на фоне намеков со стороны Трампа о том, что он может занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.Оффшорный юань на азиатской сессии на момент написания статьи торговался по 7,2994 за доллар, с повышением примерно на 0,07%.По словам участников рынка, юань также получал поддержку со стороны некоторого закрытия коротких позиций в конце месяца.В то же время юань собирается упасть по итогам шестого месяца подряд в связи с оттоком капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоров о том, что центральный банк Китая не так уж и против ослабления своей валюты.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1268 за доллар США, что выше оценки Reuters.Кейко Кондо из Schroders отмечает, что высокие процентные ставки в США ставят китайские власти в сложную ситуацию."Они не хотят слишком сильного ослабления своей валюты, но в связи с экономическим проблемами хотели бы придерживаться стимулирующей политики", - говорит она.По мнению Кондо, в краткосрочной перспективе юаню и другим низкодоходным азиатским валютам будет сложно стряхнуть с себя нисходящий тренд.В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.Рынки ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) США позднее в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и может прояснить сроки и масштабы будущего смягчения политики.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
11:49 28.06.2024
 

Юань немного вырос против доллара США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу немного вырос против доллара США, но остался в районе 7-месячных минимумов. Судя по всему, первые дебаты кандидатов в президенты США не смогли задать рынкам значимого импульса.
Получив поддержку со стороны более высокого срединного курса, континентальный юань в 03.12 по Гринвичу торговался с повышением на 0,01%, по 7,2678 за доллар.
По словам аналитиков, первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена почти не повлияли на китайские рынки, так как они уделили не так много внимания пошлинам на китайские товары и другим мерам.
Валери Беренштейн, аналитики Citi, полагает, что доллар может постепенно расти против оффшорного юаня на фоне намеков со стороны Трампа о том, что он может занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.
Оффшорный юань на азиатской сессии на момент написания статьи торговался по 7,2994 за доллар, с повышением примерно на 0,07%.
По словам участников рынка, юань также получал поддержку со стороны некоторого закрытия коротких позиций в конце месяца.
В то же время юань собирается упасть по итогам шестого месяца подряд в связи с оттоком капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоров о том, что центральный банк Китая не так уж и против ослабления своей валюты.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1268 за доллар США, что выше оценки Reuters.
Кейко Кондо из Schroders отмечает, что высокие процентные ставки в США ставят китайские власти в сложную ситуацию.
"Они не хотят слишком сильного ослабления своей валюты, но в связи с экономическим проблемами хотели бы придерживаться стимулирующей политики", - говорит она.
По мнению Кондо, в краткосрочной перспективе юаню и другим низкодоходным азиатским валютам будет сложно стряхнуть с себя нисходящий тренд.
В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.
Рынки ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) США позднее в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и может прояснить сроки и масштабы будущего смягчения политики.
 
Китайский юаньРынкивалютный рынокюань
 
 
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