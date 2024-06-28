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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен"

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен" - 28.06.2024, ПРАЙМ

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен"

Вооруженные силы России нанесли удары по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен", который располагался в Николаевской области. Об... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:12+0300

2024-06-28T10:12+0300

2024-06-28T10:12+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удары по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен", который располагался в Николаевской области. Об этом агентстсву РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды "Кракен" возле населенного пункта Галициново", - сказал он.Как пояснил Лебедев, сославшись на сопротивление, прилетов было как минимум семь, три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут.Он добавил, что пока последствия неизвестны. По словам Лебедева, медицинских работников подняли и увезли в сторону Галициново в сопровождении военных.

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