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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен"
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен" - 28.06.2024, ПРАЙМ
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен"
Вооруженные силы России нанесли удары по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен", который располагался в Николаевской области. Об... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:12+0300
2024-06-28T10:12+0300
2024-06-28T10:12+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удары по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен", который располагался в Николаевской области. Об этом агентстсву РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды "Кракен" возле населенного пункта Галициново", - сказал он.Как пояснил Лебедев, сославшись на сопротивление, прилетов было как минимум семь, три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут.Он добавил, что пока последствия неизвестны. По словам Лебедева, медицинских работников подняли и увезли в сторону Галициново в сопровождении военных.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен"
Лебедев: РФ ударила по району дислокации ВСУ и боевиков "Кракен" в Николаевской области
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удары по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен", который располагался в Николаевской области. Об этом агентстсву РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды "Кракен" возле населенного пункта Галициново", - сказал он.
Как пояснил Лебедев, сославшись на сопротивление, прилетов было как минимум семь, три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут.
Он добавил, что пока последствия неизвестны. По словам Лебедева, медицинских работников подняли и увезли в сторону Галициново в сопровождении военных.
ВС России уничтожили роту ВСУ и две единицы техники, сообщает подполье