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Выпускники-инженеры получают по 95 тысяч в месяц, заявил в Роструде
Выпускники-инженеры получают по 95 тысяч в месяц, заявил в Роструде - 28.06.2024, ПРАЙМ
Выпускники-инженеры получают по 95 тысяч в месяц, заявил в Роструде
Специалистам инженерам после окончания вуза платят в среднем 95 тысяч рублей в месяц, что выше среднего уровня зарплат выпускников, сообщил глава Роструда... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:36+0300
2024-06-28T10:36+0300
2024-06-28T10:36+0300
роструд
инженеры
выпускники
зарплата
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ОМСК, 28 июн - ПРАЙМ. Специалистам инженерам после окончания вуза платят в среднем 95 тысяч рублей в месяц, что выше среднего уровня зарплат выпускников, сообщил глава Роструда Михаил Иванков."Если общий уровень трудоустройства для получивших высшее образование 75 процентов, а средняя зарплата немногим более 88 тысяч рублей, то для инженерных специальностей мы видим уровень трудоустройства выше - 79 процентов", - сказал Иванков.В России в январе 2024 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 8,5 процента, сообщал Росстат. За прошлый год реальный размер этого показателя в стране вырос на 7,8 процента. Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в январе 2024-го составила 75 340 рублей.
https://1prime.ru/20240619/zarplata-849282054.html
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роструд, инженеры, выпускники, зарплата
Роструд, Инженеры, выпускники, зарплата
Выпускники-инженеры получают по 95 тысяч в месяц, заявил в Роструде
Роструд: зарплата выпускников-инженеров выше средней - 95 тысяч рублей в месяц
ОМСК, 28 июн - ПРАЙМ. Специалистам инженерам после окончания вуза платят в среднем 95 тысяч рублей в месяц, что выше среднего уровня зарплат выпускников, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.
"Если общий уровень трудоустройства для получивших высшее образование 75 процентов, а средняя зарплата немногим более 88 тысяч рублей, то для инженерных специальностей мы видим уровень трудоустройства выше - 79 процентов", - сказал Иванков.
В России в январе 2024 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 8,5 процента, сообщал Росстат. За прошлый год реальный размер этого показателя в стране вырос на 7,8 процента. Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в январе 2024-го составила 75 340 рублей.
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