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"АвтоВАЗ" ответил на критику Lada Vesta Sportline, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" ответил на критику Lada Vesta Sportline, сообщили СМИ
"АвтоВАЗ" ответил на критику Lada Vesta Sportline, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" ответил на критику Lada Vesta Sportline, сообщили СМИ
Компания "АвтоВАЗ" ответила на критические замечания клиентов по поводу недостаточной мощности топовой модели Lada Vesta Sportline. Об этом сообщил портал... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T17:28+0300
2024-06-29T17:28+0300
экономика
авто
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" ответила на критические замечания клиентов по поводу недостаточной мощности топовой модели Lada Vesta Sportline. Об этом сообщил портал Quto.ru.Портал напомнил, что Lada Vesta Sportline была создана в ателье Lada Sport и имеет мотор на 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил и механическую коробку передач. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 10,9 секунды, а ее максимальная скорость составляет 190 км/ч. Отмечается, что клиенты считают такую мощность недостаточной для автомобиля стоимостью от 2,1 миллиона рублей. Quto.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу "АвтоВАЗа", что, по мнению компании, заводские решения являются оправданными и сбалансированными. Модель имеет спортивные настройки подвески, умеренно форсированный мотор, особые бамперы, обтекатели и спойлеры, а также оригинальную отделку, указали в "АвтоВАЗе". Кроме того, в пресс-службе отметили, что теоретически, такие доработки могут сделать "гаражные мастера", но при этом возникает вопрос, есть ли у них доступ к аэродинамической трубе, где стоит вентилятор диаметром 7,4 метра, способный имитировать скорости до 300 км/ч.
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авто, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
17:28 29.06.2024
 
"АвтоВАЗ" ответил на критику Lada Vesta Sportline, сообщили СМИ

Quto.ru: "АвтоВАЗ" ответил на обвинения в недостаточной мощности Vesta Sportline

Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" ответила на критические замечания клиентов по поводу недостаточной мощности топовой модели Lada Vesta Sportline. Об этом сообщил портал Quto.ru.
Портал напомнил, что Lada Vesta Sportline была создана в ателье Lada Sport и имеет мотор на 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил и механическую коробку передач. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 10,9 секунды, а ее максимальная скорость составляет 190 км/ч.
Отмечается, что клиенты считают такую мощность недостаточной для автомобиля стоимостью от 2,1 миллиона рублей.
Quto.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу "АвтоВАЗа", что, по мнению компании, заводские решения являются оправданными и сбалансированными. Модель имеет спортивные настройки подвески, умеренно форсированный мотор, особые бамперы, обтекатели и спойлеры, а также оригинальную отделку, указали в "АвтоВАЗе".
Кроме того, в пресс-службе отметили, что теоретически, такие доработки могут сделать "гаражные мастера", но при этом возникает вопрос, есть ли у них доступ к аэродинамической трубе, где стоит вентилятор диаметром 7,4 метра, способный имитировать скорости до 300 км/ч.
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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