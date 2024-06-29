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СМИ раскрыли, кто может заставить Байдена выйти из президентской гонки

СМИ раскрыли, кто может заставить Байдена выйти из президентской гонки - 29.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, кто может заставить Байдена выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден не прекратит борьбу за президентский пост, если так не решит его ближайший круг, сообщил портал Axios. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T18:18+0300

2024-06-29T18:18+0300

2024-06-29T18:18+0300

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не прекратит борьбу за президентский пост, если так не решит его ближайший круг, сообщил портал Axios. "Единственный вариант, при котором Байден откажется от участия, несмотря на провальные дебаты, это решение небольшой группы давних сторонников, которые способствовали его повторному выдвижению", — говорится в материале. Отмечается, что призыв к нынешнему главе Белого дома покинуть гонку со стороны его окружения был бы "шокирующим и внезапным". По данным Axios, в ближайший круг Байдена входят его жена Джилл, сестра Валери, советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников в Белом доме. При этом решение повторно участвовать в выборах Байден принял самостоятельно, сообщил портал. Накануне директор по коммуникациям президентской кампании нанешнего главы Белого дома Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Издание Washington Post представило список из десяти демократов на замену Байдену. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

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сша, джо байден, выборы в сша