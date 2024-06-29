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Байден заявил, что уверенно справляется с работой на занимаемо посту - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Байден заявил, что уверенно справляется с работой на занимаемо посту
Байден заявил, что уверенно справляется с работой на занимаемо посту - 29.06.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что уверенно справляется с работой на занимаемо посту
Президент США Джо Байден заявил в ходе мероприятия по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, что он уверенно справляется с работой на своем посту. | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T20:05+0300
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политика
сша
джо байден
возраст
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил в ходе мероприятия по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, что он уверенно справляется с работой на своем посту. "Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране", — сказал он. Байдена процитировал пресс-пул Белого дома. Накануне директор по коммуникациям президентской кампании нынешнего главы Белого дома Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Издание Washington Post представило список из десяти демократов на замену Байдену.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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сша, джо байден, возраст, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, возраст, выборы в США
20:05 29.06.2024
 
Байден заявил, что уверенно справляется с работой на занимаемо посту

Байден заявил, что уверенно справляется с работой на посту президента США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил в ходе мероприятия по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, что он уверенно справляется с работой на своем посту.
"Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране", — сказал он.
Байдена процитировал пресс-пул Белого дома.
Накануне директор по коммуникациям президентской кампании нынешнего главы Белого дома Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Издание Washington Post представило список из десяти демократов на замену Байдену.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
СМИ раскрыли, кто может заставить Байдена выйти из президентской гонки
18:18
 
ПолитикаСШАДжо Байденвозраствыборы в США
 
 
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