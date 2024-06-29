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При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка - 29.06.2024, ПРАЙМ
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При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка - 29.06.2024, ПРАЙМ
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка
В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T08:12+0300
2024-06-29T08:17+0300
происшествия
курская область
погибшие
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Как он указал в сообщении, коптер ВСУ попал в жилой дом, в результате чего, "к большому горю...погибли 5 человек, из них 2 маленьких ребенка". Еще два члена семьи, по словам Смирнова, в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.
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курская область, погибшие
Происшествия, Курская область, погибшие
08:12 29.06.2024 (обновлено: 08:17 29.06.2024)
 
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка

Смирнов: при атаке БПЛА ВСУ под Курском погибли пять человек, из них два ребенка

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Как он указал в сообщении, коптер ВСУ попал в жилой дом, в результате чего, "к большому горю...погибли 5 человек, из них 2 маленьких ребенка". Еще два члена семьи, по словам Смирнова, в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.
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