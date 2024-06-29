https://1prime.ru/20240629/bpla-849595485.html
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка - 29.06.2024, ПРАЙМ
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка
В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T08:12+0300
2024-06-29T08:12+0300
2024-06-29T08:17+0300
происшествия
курская область
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Как он указал в сообщении, коптер ВСУ попал в жилой дом, в результате чего, "к большому горю...погибли 5 человек, из них 2 маленьких ребенка". Еще два члена семьи, по словам Смирнова, в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.
https://1prime.ru/20240628/bpla-849563504.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a7f01555d5d4631c779a4cca21fe693.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, погибшие
Происшествия, Курская область, погибшие
При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка
Смирнов: при атаке БПЛА ВСУ под Курском погибли пять человек, из них два ребенка
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Как он указал в сообщении, коптер ВСУ попал в жилой дом, в результате чего, "к большому горю...погибли 5 человек, из них 2 маленьких ребенка". Еще два члена семьи, по словам Смирнова, в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.
В Минобороны отметили возросшую активность БПЛА США над Черным морем