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При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка

При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка - 29.06.2024, ПРАЙМ

При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, из них два ребенка

В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:12+0300

2024-06-29T08:12+0300

2024-06-29T08:17+0300

происшествия

курская область

погибшие

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дрона ВСУ в деревне Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек, из них два ребенка. Вместе с тем два человека тяжело ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Как он указал в сообщении, коптер ВСУ попал в жилой дом, в результате чего, "к большому горю...погибли 5 человек, из них 2 маленьких ребенка". Еще два члена семьи, по словам Смирнова, в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.

https://1prime.ru/20240628/bpla-849563504.html

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курская область, погибшие