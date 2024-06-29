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Очень опасно. Эксперт назвал пять запрещенных в жару действий со смартфоном

Очень опасно. Эксперт назвал пять запрещенных в жару действий со смартфоном - 29.06.2024, ПРАЙМ

Очень опасно. Эксперт назвал пять запрещенных в жару действий со смартфоном

Летом, при температуре воздуха 30 градусов и выше, важно особенно бережно обращаться со своим смартфоном. Каких действий с мобильным телефоном следует избегать... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T03:03+0300

2024-06-29T03:03+0300

2024-06-29T03:03+0300

роскачество

смартфоны

жара

лето

эксклюзив

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Летом, при температуре воздуха 30 градусов и выше, важно особенно бережно обращаться со своим смартфоном. Каких действий с мобильным телефоном следует избегать в жару, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Оставлять телефон под прямыми солнечными лучамиВ разгар дня под солнцем смартфоны нагреваются до 50-60 градусов. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и значительному снижению производительности устройства. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей матрица дисплея выцветает и перестает отображать яркие цвета.Забывать смартфон в машинеДаже если автомобиль припаркован в тени, внутри него отсутствует циркуляция воздуха, из-за чего находящиеся там предметы быстро нагреваются. Под воздействием прямых солнечных лучей салон автомобиля становится похож на сауну. Чрезмерный нагрев может негативно сказаться на всех компонентах устройства: процессоре, аккумуляторе, модулях памяти, печатной плате, экране и камерах.Использовать некачественные аксессуарыВ жаркую погоду лучше использовать только оригинальные аксессуары, так как производители тестируют их в экстремальных условиях и следят за тем, чтобы устройство не подвергалось повышенным нагрузкам. Те же правила относятся к зарядным устройствам. Неоригинальные провода и адаптеры могут вызвать перегрев аккумуляторов, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля.Неправильно заряжать смартфонЧтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, эксперты рекомендуют убрать зарядное устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран. Также можно использовать сетевое зарядное устройство с меньшей силой тока и ограничить уровень заряда до 70-80%.Включать функции, которые потребляют много энергииВ жаркую погоду специалисты рекомендуют отключать Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если вы ими не пользуетесь. Эти функции потребляют много энергии и способствуют перегреву смартфона. На жаре лучше не играть в игры с высокой графикой, они сильно нагружают процессор и графический ускоритель.Как правильно охлаждать смартфонПри высокой температуре важно обеспечить относительную прохладу внутренним компонентам смартфона. Иначе гаджет может выйти из строя. Самый простой совет – меньше пользоваться телефоном. Но если это невозможно, включите режим энергосбережения в настройках. Самый быстрый способ охладить смартфон – включить режим "В самолете". Также вы можете вручную ограничить фоновые процессы и на время отказаться от использования энергозатратных функций.“А вот охлаждать гаджет в холодильнике категорически не рекомендуется. Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты. Это особенно опасно для смартфонов с сенсорными экранами, которые могут перестать реагировать на прикосновения после такого "охлаждения", - заключил Кузьменко.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

роскачество, смартфоны, жара, лето, эксклюзив