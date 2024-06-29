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"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
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"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ
"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по месту разгрузки поезда с военной техникой украинских войск в Запорожской области. Он поразил, в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T21:56+0300
2024-06-29T21:56+0300
спецоперация на украине
всу
военная техника
ракетный удар
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по месту разгрузки поезда с военной техникой украинских войск в Запорожской области. Он поразил, в том числе, бронетранспортеры американского производства. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области". По данным ведомства в результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 американского производства, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2, грузовой автомобильный транспорт. В Минобороны добавилти, что контроль результатов огневого поражения производился с применением дрона "СуперКАМ".
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всу, военная техника, ракетный удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, военная техника, ракетный удар
21:56 29.06.2024
 
"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

Минобороны: "Искандер" нанес удар по месту разгрузки поезда с техникой ВСУ

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по месту разгрузки поезда с военной техникой украинских войск в Запорожской области. Он поразил, в том числе, бронетранспортеры американского производства. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области".
По данным ведомства в результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 американского производства, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2, грузовой автомобильный транспорт.
В Минобороны добавилти, что контроль результатов огневого поражения производился с применением дрона "СуперКАМ".
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Спецоперация на УкраинеВСУвоенная техникаракетный удар
 
 
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