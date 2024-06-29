https://1prime.ru/20240629/iskander-849605148.html

"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по месту разгрузки поезда с военной техникой украинских войск в Запорожской области. Он поразил, в... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T21:56+0300

2024-06-29T21:56+0300

2024-06-29T21:56+0300

спецоперация на украине

всу

военная техника

ракетный удар

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по месту разгрузки поезда с военной техникой украинских войск в Запорожской области. Он поразил, в том числе, бронетранспортеры американского производства. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области". По данным ведомства в результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 американского производства, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2, грузовой автомобильный транспорт. В Минобороны добавилти, что контроль результатов огневого поражения производился с применением дрона "СуперКАМ".

https://1prime.ru/20240629/shag-849602775.html

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всу, военная техника, ракетный удар