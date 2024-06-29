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"Конец приближается": в США раскрыли сценарий разрушения страны

"Конец приближается": в США раскрыли сценарий разрушения страны - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Конец приближается": в США раскрыли сценарий разрушения страны

Состоявшиеся накануне первые дебаты между нынешним президентом США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что вскоре... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T16:31+0300

2024-06-29T16:31+0300

2024-06-29T16:31+0300

политика

сша

джо байден

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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Состоявшиеся накануне первые дебаты между нынешним президентом США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что вскоре государство ждет коллапс. Такое мнение выразил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Не только американцы смотрели дебаты вчера. Их смотрел весь мир. <…> Конец империи приближается", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДотком полагает, что после дебатов репутация американского правительства была полностью подорвана и не подлежит восстановлению. Он подчеркнул, что организованные США прокси-войны, постоянная пропаганда и психически нездоровый президент Байден ведут страну к катастрофе.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

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сша

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сша, джо байден