Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240629/lovushka-849604853.html
"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ
"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ
На Украине стремительно возрастает количество призывников, которые не хотят вступать в испытывающие острую нехватку личного состава ВСУ, сообщило британское... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T23:15+0300
2024-06-29T23:15+0300
спецоперация на украине
всу
мобилизация на украине
уклонисты
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. На Украине стремительно возрастает количество призывников, которые не хотят вступать в испытывающие острую нехватку личного состава ВСУ, сообщило британское издание The Guardian.Так, один из потенциальных призывников по имени Дмитрий заявил газете, что хочет "покинуть эту страну". "Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке &lt;…&gt; На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание напомнило, что еще до ужесточения мобилизационных мер более 20 тысяч украинских граждан призывного возраста уехали из страны, несмотря на попытки властей затормозить данный процесс, в том числе путем увольнения Владимиром Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры ВСУ брали взятки за освобождение людей от призыва, добавила Guardian.Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать с 18 мая. Согласно ему, все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои учетные данные в военкомате. Для этого нужно явиться в учреждение лично либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также могут вручить повестку. Нарушители подлежат лишению прав управления транспортными средствами.Вместе с тем, командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку солдат. На фоне сложившейся ситуации Зеленский подписал закон о мобилизации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
https://1prime.ru/20240629/poslanie-849600856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, мобилизация на украине, уклонисты
Спецоперация на Украине, ВСУ, мобилизация на Украине, уклонисты
23:15 29.06.2024
 
"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ

Guardian: все больше призывников на Украине не желают идти на фронт

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. На Украине стремительно возрастает количество призывников, которые не хотят вступать в испытывающие острую нехватку личного состава ВСУ, сообщило британское издание The Guardian.
Так, один из потенциальных призывников по имени Дмитрий заявил газете, что хочет "покинуть эту страну".
"Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке <…> На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", — сказал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Издание напомнило, что еще до ужесточения мобилизационных мер более 20 тысяч украинских граждан призывного возраста уехали из страны, несмотря на попытки властей затормозить данный процесс, в том числе путем увольнения Владимиром Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры ВСУ брали взятки за освобождение людей от призыва, добавила Guardian.
Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать с 18 мая. Согласно ему, все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои учетные данные в военкомате. Для этого нужно явиться в учреждение лично либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также могут вручить повестку. Нарушители подлежат лишению прав управления транспортными средствами.
Вместе с тем, командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку солдат. На фоне сложившейся ситуации Зеленский подписал закон о мобилизации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
"Совершенно ясно": в США направили жесткое послание Украине
Вчера, 15:37
 
Спецоперация на УкраинеВСУмобилизация на Украинеуклонисты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала