https://1prime.ru/20240629/lovushka-849604853.html

"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ

"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Как в ловушке": на Западе предупредили об отчаянной ситуации для ВСУ

На Украине стремительно возрастает количество призывников, которые не хотят вступать в испытывающие острую нехватку личного состава ВСУ, сообщило британское... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T23:15+0300

2024-06-29T23:15+0300

2024-06-29T23:15+0300

спецоперация на украине

всу

мобилизация на украине

уклонисты

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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. На Украине стремительно возрастает количество призывников, которые не хотят вступать в испытывающие острую нехватку личного состава ВСУ, сообщило британское издание The Guardian.Так, один из потенциальных призывников по имени Дмитрий заявил газете, что хочет "покинуть эту страну". "Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке <…> На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание напомнило, что еще до ужесточения мобилизационных мер более 20 тысяч украинских граждан призывного возраста уехали из страны, несмотря на попытки властей затормозить данный процесс, в том числе путем увольнения Владимиром Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры ВСУ брали взятки за освобождение людей от призыва, добавила Guardian.Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать с 18 мая. Согласно ему, все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои учетные данные в военкомате. Для этого нужно явиться в учреждение лично либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также могут вручить повестку. Нарушители подлежат лишению прав управления транспортными средствами.Вместе с тем, командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку солдат. На фоне сложившейся ситуации Зеленский подписал закон о мобилизации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

https://1prime.ru/20240629/poslanie-849600856.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, мобилизация на украине, уклонисты