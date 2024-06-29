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На другом конце света началась главная торговая война будущего

На другом конце света началась главная торговая война будущего - 29.06.2024, ПРАЙМ

На другом конце света началась главная торговая война будущего

Недавние события в Боливии, когда попытка очевидного государственного переворота закончилась арестом в прямом эфире главного заговорщика, поднимают вопросы... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:00+0300

2024-06-29T08:00+0300

2024-06-29T08:00+0300

мнения аналитиков

боливия

литий

редкоземельные элементы

китай

электромобили

литий-ионные аккумуляторы

аккумуляторы

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Недавние события в Боливии, когда попытка очевидного государственного переворота закончилась арестом в прямом эфире главного заговорщика, поднимают вопросы мотивации, которые состоят не только из внутриполитических причин.Три страны Южной Америки обладают большей частью мировых запасов лития – это литиевый треугольник, охватывающий Аргентину, Боливию и Чили. В этом регионе находится 62% мировых литиевых ресурсов.Энергетический переход от энергетики ископаемого топлива к низкоуглеродной энергетике требует большого количества полезных ископаемых. Среди необходимых минералов редкоземельные элементы (РЗЭ) являются ключевыми компонентами практически всех высокотехнологичных производств и экологически чистых энергетических технологий, например, ветряных турбин и электромобилей. Они также применяются, как добавки для изменения свойств металлических сплавов, каталитической очистки в химическом производстве, нефтяной промышленности, оптике, производстве аккумуляторных батарей и магнитных материалов, а также во многих других сферах.Но существует много проблем, связанных с текущими и будущими поставками РЗЭ для низкоуглеродных технологий. Проблемы многочисленны: монополия Китая, отсутствие эквивалентных заменителей, низкие темпы переработки и т.п.В Китае сосредоточено примерно 50% (90 млн. тонн) всех разведанных мировых запасов РЗЭ, в США – 14%, Россия и СНГ– 21%, далее идут Австралия, Индия, Бразилия и др. При этом половину объёма добываемых у себя редкоземельных элементов потребляет собственная промышленность Китая. В 2015 году Китай лидировал на рынке (почти 90% добычи), но уровень добычи стали наращивать остальные страны, имеющие запасы. Так, в 2020 году доля добычи Китаем составляет уже не 90%, а 60% мировой добычи.Почти четверть (60 тыс. тонн) всех добываемых редкоземельных металлов используется для производства постоянных магнитов, основным используемым редкоземельным элементом при этом является неодим. До начала массового производства литий-полимерных аккумуляторов ситуация была несколько иной: в общем потреблении редкоземельных элементов лидировали церий и лантан, их применяли при производстве аккумуляторов с твёрдым электролитом и никель-металлогидридных аккумуляторов соответственно, но их доля на рынке уменьшилась, благодаря низкой стоимости и высоким потребительским характеристикам литиевых аккумуляторов.Со временем доля добываемого неодима среди редкоземельных элементов будет только расти, так как постоянные магниты используются при строительстве ветряных электростанций и в двигателях электроавтомобилей. Так, для производства ветрогенератора на каждый 1 МВт его мощности требуется до 200 кг неодима, а для двигателей каждого электромобиля порядка 2,5 кг неодима. Именно поэтому за последнее десятилетие цена на неодим выросла на 750%, и, очевидно, что это не предел.Помимо редкоземельных элементов инструментом торговых войн может стать литий, являющийся на данный момент одним из основных материалов, использующихся при производстве аккумуляторных батарей. Мировые разведанные месторождения лития оцениваются примерно в 86 млн. тонн, самые крупные из которых находятся в Чили, Аргентине и Боливии.С 2015 года годовой объём добычи лития вырос в несколько раз. Это вызвано в первую очередь переходом на новый тип аккумуляторов. Однако текущее потребление выше уровня добычи и удовлетворяется за счет прежних запасов. При этом роль лития становится все более важной. Дело в том, что стратегия Европейского Союза предполагает к 2035 полное прекращение производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Математическое моделирование показывает, что к 2035 году потребление лития автопромышленностью ЕС вырастет в шесть раз – со 105 тысяч тонн в год до 655 тысяч тонн в год. Даже если предположить, что остальные отрасли не повысят потребление лития, получается, что с 2021 по 2035 для одной только автомобильной промышленности ЕС понадобится примерно 6 млн. тонн лития. При этом разведанных мировых запасов лития не так много: по оценке 2020 года, около 86 млн. тонн, то есть лишь в четыре раза больше, чем было в запасах в тот же год.В таких условиях литий является первым по востребованности с точки зрения энергетического перехода и одним из ценнейших мировых ресурсов наравне с нефтью. Поэтому политический эксцесс в Боливии – это только начало эпических сражений за ресурсы уже наступившего будущего.Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

боливия

китай

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849585553_0:0:883:883_100x100_80_0_0_9e414590c2b547a04e4fdcc8556decea.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849585553_0:0:883:883_100x100_80_0_0_9e414590c2b547a04e4fdcc8556decea.jpg

мнения аналитиков, боливия, литий, редкоземельные элементы, китай, электромобили, литий-ионные аккумуляторы, аккумуляторы