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Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T14:29+0300
2024-06-29T14:29+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, по данным ведомства, были поражены скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
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минобороны рф, вкс россии, зрк с-300, всу
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ, ВКС России, ЗРК С-300, ВСУ
Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Минобороны: ВКС и артиллерия за сутки поразили две украинские установки С-300ПС
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
Кроме того, по данным ведомства, были поражены скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
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