https://1prime.ru/20240629/s300-849599928.html

Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ

Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ

Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ

ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T14:29+0300

2024-06-29T14:29+0300

2024-06-29T14:29+0300

спецоперация на украине

минобороны рф

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, по данным ведомства, были поражены скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

https://1prime.ru/20240629/svo-849599449.html

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минобороны рф, вкс россии, зрк с-300, всу