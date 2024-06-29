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Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T14:29+0300
2024-06-29T14:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, по данным ведомства, были поражены скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
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минобороны рф, вкс россии, зрк с-300, всу
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ, ВКС России, ЗРК С-300, ВСУ
14:29 29.06.2024
 
Российские войска уничтожили две установки С-300ПС ВСУ

Минобороны: ВКС и артиллерия за сутки поразили две украинские установки С-300ПС

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия в течение минувших суток уничтожили две установки систем ПВО Украины С-300ПС и иные цели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
Кроме того, по данным ведомства, были поражены скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
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Спецоперация на УкраинеМинобороны РФВКС РоссииЗРК С-300ВСУ
 
 
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