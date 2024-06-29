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Российские войска нанесли удар по складам ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по складам ВСУ в Запорожской области - 29.06.2024, ПРАЙМ

Российские войска нанесли удар по складам ВСУ в Запорожской области

В Матвеевке и Каменном в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T19:34+0300

2024-06-29T19:34+0300

2024-06-29T19:34+0300

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ДОНЕЦК, 29 июн – ПРАЙМ. В Матвеевке и Каменном в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам в Матвеевке был нанесен удар по месту, где располагался склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS "В 17.45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки… В Матвеевке был большой склад с ракетами РСЗО и дальнобойными ракетами для установок HIMARS", — сказал Лебедев. Он добавил, что в сторону Матвеевки поехала большая колонна машин скорой помощи со стороны Запорожья.Лебедев также сообщил, что был зафиксирован взрыв зафиксирован в карьере в Каменном, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику."Сегодня 29 июня примерно в 14.25 был сильный прилет в населенный пункт Каменное Запорожской области. Прилетело в гранитный карьер, где ВСУ держали склад с БК (боекомплектом) и военную технику. Детонация была слышна на восточной окраине Запорожья", — сказал он.

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запорожская область, всу, вс рф, удар