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Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах
Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах - 29.06.2024, ПРАЙМ
Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах
Издание Washington Post опубликовало список, состоящий из десяти альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на грядущих президентских... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T07:15+0300
2024-06-29T07:15+0300
2024-06-29T07:15+0300
политика
выборы в сша
кандидаты
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Издание Washington Post опубликовало список, состоящий из десяти альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на грядущих президентских выборах. При этом в статье отмечается, что Демпартия провела значительную часть предвыборной кампании, "пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена".На первое место в списке газета поместила вице-президента Камала Харрис, на втором оказался губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, на третьем - глава Минтранса США Пит Буттиджич. Ниже в списке значатся губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом, а также сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок. На восьмое место Washington Post поставила Мишель Обаму, супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Замыкают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир."Это действительно отчаянный план с множеством препятствий… Даже неясно, принесет ли альтернатива пользу партии", - заключают авторы публикации.
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выборы в сша, кандидаты, джо байден
Политика, выборы в США, Кандидаты, Джо Байден
Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах
Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах в США
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Издание Washington Post опубликовало список, состоящий из десяти альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на грядущих президентских выборах.
При этом в статье отмечается, что Демпартия провела значительную часть предвыборной кампании, "пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена".
На первое место в списке газета поместила вице-президента Камала Харрис, на втором оказался губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, на третьем - глава Минтранса США Пит Буттиджич.
Ниже в списке значатся губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом, а также сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок.
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На восьмое место Washington Post поставила Мишель Обаму, супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Замыкают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.
"Это действительно отчаянный план с множеством препятствий… Даже неясно, принесет ли альтернатива пользу партии", - заключают авторы публикации.