https://1prime.ru/20240629/ssha-849594638.html

Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах

Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах - 29.06.2024, ПРАЙМ

Washington Post представила 10 демократов для замены Байдена на выборах

Издание Washington Post опубликовало список, состоящий из десяти альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на грядущих президентских... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T07:15+0300

2024-06-29T07:15+0300

2024-06-29T07:15+0300

политика

выборы в сша

кандидаты

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Издание Washington Post опубликовало список, состоящий из десяти альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на грядущих президентских выборах. При этом в статье отмечается, что Демпартия провела значительную часть предвыборной кампании, "пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена".На первое место в списке газета поместила вице-президента Камала Харрис, на втором оказался губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, на третьем - глава Минтранса США Пит Буттиджич. Ниже в списке значатся губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом, а также сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок. На восьмое место Washington Post поставила Мишель Обаму, супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Замыкают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир."Это действительно отчаянный план с множеством препятствий… Даже неясно, принесет ли альтернатива пользу партии", - заключают авторы публикации.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849591800.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы в сша, кандидаты, джо байден