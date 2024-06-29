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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ
Российские средства ПВО в течение суток уничтожили украинский МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 119 БПЛА и десять реактивных снарядов HIMARS,... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:59+0300
2024-06-29T13:59+0300
2024-06-29T14:03+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение суток уничтожили украинский МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 119 БПЛА и десять реактивных снарядов HIMARS, передает пресс-служба МО России.Отмечается, что всего с начала СВО уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 896 БПЛА, 535 ЗРК, 16 453 танка и другой бронированной техники, 1359 боевых машин РСЗО, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 076 единиц автомобильной спецехники.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО, ВСУ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ
МО РФ: российские средства ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и 116 дронов
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение суток уничтожили украинский МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 119 БПЛА и десять реактивных снарядов HIMARS, передает пресс-служба МО России.
Отмечается, что всего с начала СВО уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 896 БПЛА, 535 ЗРК, 16 453 танка и другой бронированной техники, 1359 боевых машин РСЗО, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 076 единиц автомобильной спецехники.