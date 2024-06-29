https://1prime.ru/20240629/svo-849599604.html

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении истребителя и более ста дронов ВСУ

Российские средства ПВО в течение суток уничтожили украинский МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 119 БПЛА и десять реактивных снарядов HIMARS,... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T13:59+0300

2024-06-29T13:59+0300

2024-06-29T14:03+0300

спецоперация на украине

россия

пво

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0e164b3d5cd61538af385ffcd6d8dbbf.jpg

МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение суток уничтожили украинский МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 119 БПЛА и десять реактивных снарядов HIMARS, передает пресс-служба МО России.Отмечается, что всего с начала СВО уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 896 БПЛА, 535 ЗРК, 16 453 танка и другой бронированной техники, 1359 боевых машин РСЗО, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 076 единиц автомобильной спецехники.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пво, всу