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Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года
Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года - 29.06.2024, ПРАЙМ
Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года
Доля юаня в мировых валютных резервах по итогам первого квартала сократилась до минимальных с середины 2020 года уровней, а евро пока не удается вернуться к... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T07:40+0300
2024-06-29T07:40+0300
китайский юань
юань
международные резервы
доля
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Доля юаня в мировых валютных резервах по итогам первого квартала сократилась до минимальных с середины 2020 года уровней, а евро пока не удается вернуться к показателям до 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных МВФ. Китайский юань в январе-марте текущего года продолжил терять удельный вес в мировых резервах - его доля сократилась до 2,15% с 2,29% кварталом ранее. Это стало минимумом с апреля-июня 2020 года. Кроме того, уменьшилась и популярность евро - сразу на 0,25 процентного пункта, до 19,69%. Европейская валюта уже пятый квартал подряд не может подняться выше 20% - отметки, которая была для нее традиционной до 2022 года. Также небольшое сокращение в прошлом квартале зафиксировали канадский доллар (-0,02 процентного пункта, 2,57%) и нерезервные валюты (-0,04 процентного пункта, 3,81%). В то же время доля доллара за последний квартал выросла на 0,41 процентного пункта, до 58,85%, что, тем не менее, ниже среднего значения для этой валюты за последние пять лет (59,92%). Немного вырос удельный вес в мировых валютных резервах фунта стерлингов (+0,03 процентного пункта, 4,89%) и австралийского доллара (+0,02 процентного пункта, 2,16%). Доли японской иены (5,69%) и швейцарского франка (0,19%) остались без изменений. В целом объем мировых валютных резервов остался почти без изменений, увеличившись лишь на 0,06% за первый квартал текущего года - до 12,349 триллиона долларов.
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юань, международные резервы, доля
Китайский юань, юань, международные резервы, доля
07:40 29.06.2024
 
Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года

Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с середины 2020 года

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Доля юаня в мировых валютных резервах по итогам первого квартала сократилась до минимальных с середины 2020 года уровней, а евро пока не удается вернуться к показателям до 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных МВФ.
Китайский юань в январе-марте текущего года продолжил терять удельный вес в мировых резервах - его доля сократилась до 2,15% с 2,29% кварталом ранее. Это стало минимумом с апреля-июня 2020 года.
Кроме того, уменьшилась и популярность евро - сразу на 0,25 процентного пункта, до 19,69%. Европейская валюта уже пятый квартал подряд не может подняться выше 20% - отметки, которая была для нее традиционной до 2022 года.
Также небольшое сокращение в прошлом квартале зафиксировали канадский доллар (-0,02 процентного пункта, 2,57%) и нерезервные валюты (-0,04 процентного пункта, 3,81%).
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов
Вчера, 20:35
В то же время доля доллара за последний квартал выросла на 0,41 процентного пункта, до 58,85%, что, тем не менее, ниже среднего значения для этой валюты за последние пять лет (59,92%).
Немного вырос удельный вес в мировых валютных резервах фунта стерлингов (+0,03 процентного пункта, 4,89%) и австралийского доллара (+0,02 процентного пункта, 2,16%). Доли японской иены (5,69%) и швейцарского франка (0,19%) остались без изменений.
В целом объем мировых валютных резервов остался почти без изменений, увеличившись лишь на 0,06% за первый квартал текущего года - до 12,349 триллиона долларов.
 
Китайский юаньюаньмеждународные резервыдоля
 
 
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