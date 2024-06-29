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Демократам некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ

Демократам некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ

Демократам некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ

Демократической партии США некем заменить нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на намеченных на ноябрь выборах, сообщило издание Time. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T22:43+0300

2024-06-29T22:43+0300

2024-06-29T22:43+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Демократической партии США некем заменить нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на намеченных на ноябрь выборах, сообщило издание Time. По мнению авторов материала, даже если Байден добровольно откажется от участия в выборах, партия может оказаться "в еще более затруднительном положении" из-за вынужденной спешки в выдвижении кандидата. Отмечается, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от бывшего президента США Дональда Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден. "Хотя такие восходящие звезды, как (конгрессмен Хаким — ред.) Джеффрис или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, выглядят привлекательными вариантами... у них тоже есть свои недостатки, и было бы беспрецедентно, если бы новичок-кандидат в президенты создал полноценную инфраструктуру кампании на таком позднем этапе", — полагают авторы материала. Накануне директор по коммуникациям президентской кампании нынешнего главы Белого дома Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Издание Washington Post представило список из десяти демократов на замену Байдену.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849591800.html

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сша, джо байден, выборы в сша