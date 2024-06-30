https://1prime.ru/20240630/aerodrom-849617368.html

Российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде

Российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде - 30.06.2024, ПРАЙМ

Российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде

Российские военные нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, используемый ВСУ в качестве аэродрома подскока для атак на Запорожскую область и Крым. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T22:53+0300

2024-06-30T22:53+0300

2024-06-30T22:53+0300

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ДОНЕЦК, 30 июн - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, используемый ВСУ в качестве аэродрома подскока для атак на Запорожскую область и Крым. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "В 21.15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром "Канатово", этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым", — заявил он. Отмечается, что на аэродроме расположена действующая казарма, хранилище ГСМ. Кроме того впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще во времена СССР и хорошо укрепленный. Этот арсенал работает и принимает грузы.Аэродромы подскока используют для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов.

https://1prime.ru/20240630/tunnel-849615245.html

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вс рф, всу, аэродром, удар